美國關稅衝擊！中華郵政8/26起暫停收寄發往美國商品類郵件

2025/08/25 17:28

〔記者林志怡／台北報導〕美國總統川普的關稅政策打亂全球貿易秩序，目前許多國家仍在與美國進行談判。中華郵政公司表示，美國政府將從8月29日起全面暫停低價商品之小額豁免（de minimis）關稅優惠，而目前全球郵政體系目前尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，因此中華郵政公司自114年8月26日起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

中華郵政公司說明，美國將全面暫停低價商品之小額豁免關稅優惠後，所有寄往美國等於或低於800美元之進口郵件，均須繳納關稅，但全球郵政體系目前尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，且中華郵政公司的承運公司也宣布暫停載運內容物為商品類的郵件，因此中華郵政採取相關措施。

對於影響範圍，中華郵政指出，品項包括8月26日起無法發往美國的服務項目包括國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包等，但文件類郵件仍可正常收寄，例如：文件類快捷、信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙等。

中華郵政也提醒，民眾如有寄往美國之商品類郵件，仍可透過營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送，歡迎多加利用。

中華郵政公司副處長林立富進一步說明，過去美國仍有「低價商品之小額豁免」時，多數寄發往美國的商品類郵件都會落在800美元的門檻以下，若有額外產生的關稅，則會由收件人支付。

林立富說，川普政府的新政策要求，在商品進口時就要繳交關稅，且新制來得太快，目前全球郵政體系都還沒有能力即時設計並進行「寄件人預繳關稅」措施。

此外，林立富坦言，關稅政策非常複雜，更涉及美方的稅則，中華郵政短期內也不太可能馬上提供寄件人預繳關稅的服務，但會研議相關服務。

林立富也提到，目前民眾仍可透過郵局營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送，將商品類郵件發往美國，但費率會每個月或每週變動，可能會比以往郵政收發稍微貴一點。

