一貫道南市分會慨捐百萬 南市府0706丹娜絲風災捐款累計逾1.7億元

一貫道台南巿分會捐贈100萬元協助0706丹娜絲風災災後重建，由市長黃偉哲（右五）代表受贈，並感謝其善行義舉。（南市府提供）

2025/08/25 17:08

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助台南市近日受風災影響地區加速災後復原，一貫道台南巿分會今天捐贈100萬元給台南市政府，協助災後重建，由市長黃偉哲巿長代表受贈並感謝其善行義舉。根據台南市社會局統計，截至8月25日15:00止，南市收到的善款達1萬7710筆，很多是民眾的小額捐款，總金額1億7594萬9837元。

市長黃偉哲表示，一貫道長期以來撫慰人心，勸人為善，引領社會各界施行公益，過去台南遭逢0206地震，一貫道的道親也迅速趕到現場，熱心協助。此次丹娜絲風災及接連的豪大雨造成台南受災嚴重，道親伸出援手，多方協助及捐贈善款，展現宗教的愛心。

請繼續往下閱讀...

一貫道台南市分會表示，面對此次風災帶來的嚴重影響，分會主動投入賑災行動，希望透過具體行動傳遞社會關懷，匯聚各界力量，共同協助災後重建，讓災民早日重回平安日常。

社會局長郭乃文說，善款將用於本市受災民眾的生活重建，依「專款專用」原則，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。未來將持續與民間公益團體合作，同時強化後續關懷與追蹤機制，確保每戶受災弱勢家庭都能獲得及時支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法