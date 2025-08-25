少1動作！騎車停路邊看手機仍被罰 網無言：駕照該重考

網友發文說，騎機車等紅燈時靠邊停查看導航，被警方開罰，認為不合理。示意圖，非當事人。（資料照）

2025/08/25 20:32

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以為停在路邊滑手機就不算違規，小心下秒就被開罰！網友發文說，騎機車協助老闆外送物品，途中在等紅燈時靠邊停車查看導航，被警方攔查並開罰。他認為自己未行駛、也未影響交通，遭罰實在不合理。警方說，「熄火才能滑（手機）」。貼文曝光後，引發網友熱議。

網友前天在Dcard發文說，日前騎機車協助老闆外送物品，途中因車上未安裝手機架，便在等紅燈時靠邊暫停查看導航，未料卻遭警方攔查並開罰。他坦言，當時以為已經停在路邊應該不算違規，沒想到還是吃上一張罰單。警方依「駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊或其他有礙安全駕駛之行為」，開罰新台幣1000元。

對於被罰一事，原PO感到無奈。他表示當時已將車輛停靠路邊，未影響其他用路人，也不是在行駛中使用手機，僅是短暫確認導航。查詢相關法規後發現難以申訴，他也在文末感嘆「這樣就被罰1000蠻賭爛的，花錢買個教訓」，並提醒「大家記得以後要停在路邊熄火才能拿手機」。

貼文曝光後，網友留言，有人質疑警方執法標準不一，「我看過警察邊騎邊滑手機，還不是停著看的」、「汽車手持手機就沒人在乎了，一堆雙標仔」、「這個最好抓，警察站在定點就一直有新業績。路邊違停、沒打方向燈、沒保持安全距離，這種要在路上追的，警察才懶得抓」。

不過，也有不少網友認為駕駛人本就應熟知相關規定，「停紅燈本來就不能把手機拿出來，第一次知道？駕照該重考囉」、「民國幾年了還有人不知道？台灣交通不意外」、「少一個熄火的步驟，活該吃罰單吧，長點記性」、「沒熄火就不行啊，誰知道會不會滑一滑油門就催下去暴衝」。

