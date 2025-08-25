宜蘭沿海擬設14部風機引反彈 環境部：僅蒐集意見階段

環境部表示，該案目前屬蒐集意見階段，尚未進入環境影響說明書實質審查程序。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕民間風電業者宜風電力股份有限公司籌備處，相中在宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線成立風力發電廠，設置14部風力發電機（風機），敲定9月2日在五結鄉成興村老人福利中心舉辦環境影響說明會。昨（24日）消息傳出後，引發反彈聲浪，地方人士醞釀發動抗爭。對此，環境部表示，該案目前為辦理送審前公開會議，屬蒐集意見階段，尚未進入環境影響說明書實質審查程序，未來開發單位若提出環境影響說明書，將檢視其會議中各界意見處理情形是否完備。

環境部說明，依「開發行為環境影響評估作業準則」第15條規定，開發單位在製作環境影響說明書前，須先舉行公開會議，以加強資訊公開、保障民眾參與及蒐集各界意見；至目前為止，該案仍處於意見蒐集階段，尚未進入環境影響說明書審查程序，未來如完成製作環境影響說明書後，須先提送至目的事業主管機關經濟部，再由經濟部轉送環境部進行環評審查。

環境部指出，公開會議是環評程序中重要環節，開發單位應於會議中充分揭露開發行為之內容，並妥善蒐集與回應各界意見。未來開發單位若提出環境影響說明書，本部將檢視其會議中各界意見處理情形是否完備。

環境部強調，除法律明定禁止開發地區外，開發單位依法雖有提送環評書件審查之權利，惟所有環評書件送審後，均須經環評審查委員會嚴謹審查。各界若有疑問或不同意見，也可透過法定管道提出，環境部將秉持公開、透明及公正原則，確保環境保護與開發行為之平衡，並落實預防和減輕開發對環境的不良影響，達成環境保護與永續發展。

