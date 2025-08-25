為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龜山砂石車沿路滲漏砂礫 桃警逮回駕駛清掃路面並開罰

    桃園市龜山區振興路上午發生砂石車滲漏礫石，約30公尺路面受影響。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市龜山區振興路上午發生砂石車滲漏礫石，約30公尺路面受影響。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/08/25 16:46

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區振興路今（25）日上午發生一輛砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致車上載運礫石沿路滲漏約30公尺，路面突被砂石淹沒恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸用路人見狀紛紛減速閃避，未造成事故；桃園市龜山警分局獲報，趕抵現場攔查涉案砂石車，駕駛人坦承疏失並返回現場與環保局人員一起清掃路面，警方另依「道路交通管理處罰條例」載運貨物滲漏規定開出罰單，可處3000元以上9000元以下罰鍰。

    龜山警分局指出，事件發生於上午10點53分許，獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理；砂石車駕駛人當場承認疏失，回到案發現場與環保局人員一起清理路面，被波及路段於中午恢復通行，警方並對駕駛開出罰單。

    警方表示，運輸業者及駕駛人應於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，處3000元以上9000元以下罰鍰，並得責令當場改正或禁止通行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播