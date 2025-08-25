龜山砂石車沿路滲漏砂礫 桃警逮回駕駛清掃路面並開罰

桃園市龜山區振興路上午發生砂石車滲漏礫石，約30公尺路面受影響。（記者余瑞仁翻攝）

2025/08/25 16:46

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區振興路今（25）日上午發生一輛砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致車上載運礫石沿路滲漏約30公尺，路面突被砂石淹沒恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸用路人見狀紛紛減速閃避，未造成事故；桃園市龜山警分局獲報，趕抵現場攔查涉案砂石車，駕駛人坦承疏失並返回現場與環保局人員一起清掃路面，警方另依「道路交通管理處罰條例」載運貨物滲漏規定開出罰單，可處3000元以上9000元以下罰鍰。

龜山警分局指出，事件發生於上午10點53分許，獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理；砂石車駕駛人當場承認疏失，回到案發現場與環保局人員一起清理路面，被波及路段於中午恢復通行，警方並對駕駛開出罰單。

請繼續往下閱讀...

警方表示，運輸業者及駕駛人應於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，處3000元以上9000元以下罰鍰，並得責令當場改正或禁止通行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法