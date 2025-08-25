為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國光客運8月底停駛高屏6路線 高雄客運及屏東客運將無縫接軌

    屏東客運將接駛1773、1780共2條路線。（高雄區監理所提供）

    屏東客運將接駛1773、1780共2條路線。（高雄區監理所提供）

    2025/08/25 16:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國光客運不堪虧損，8月底營運調整，停駛高屏6條路線，將由高雄客運及屏東客運接續行駛，高雄區監理所今表示，無縫接軌路線及班次，不影響民眾搭車權益。

    國光客運經營高雄、墾丁6條一般公路客運路線，已獲交通部公路局核定自8月31日停止經營權，經台北區監理所公開徵詢業者接駛意願後，公路局同意由高雄客運及屏東客運公司接駛經營9117、9127、9188、9189共4條高墾路線。

    此外，1773、1780共2條一般公路客運路線，則由屏東客運公司接駛經營，無縫轉移路線營運及服務班次，維持基本民行不中斷。

    高雄區監理所長馮靜滿表示，國光客運6條路線營運班次，將由高雄客運及屏東客運提供接駛服務，整體班次及服務水準均維持不受影響，民眾可依原需求時段搭車，將請業者立即於停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊，以利民眾周知。

    高雄區監理所提醒民眾，對於接駛業者路線及班次時刻等相關乘車資訊，歡迎至公路客運ibus App、客運公司官網等相關管道查詢乘車資訊。

    高雄客運將接駛9117、9127、9188、9189共4條高墾路線。（高雄區監理所提供）

    高雄客運將接駛9117、9127、9188、9189共4條高墾路線。（高雄區監理所提供）

