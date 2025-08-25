麻豆代天府攜手義消捐贈 強化南市消防救災效能

麻豆代天府與義消團長攜手，今日捐贈勤務隊服及體能器材，強化麻豆分隊服勤效能，結合《天堂巨龍》與《消防專業》意象製作新式隊服，推廣地方文化。（圖由南市消防局提供）

2025/08/25 16:29

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆代天府與義消團長攜手，今日捐贈勤務隊服及體能器材，強化麻豆分隊服勤效能，結合《天堂巨龍》與《消防專業》意象製作新式隊服，推廣地方文化。

在榮譽義消分隊長郭宏政牽線下，麻豆代天府主委陳中山率廟方全體資助麻豆分隊新式隊服；顧問團長郭仕豐加碼捐贈體能器材，盼提升救災訓練資源，並呼籲各界響應，持續補強消防裝備。南市消防局第二大隊長王騰毅回贈感謝狀，立委郭國文及南市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與地方各界到場見證。

請繼續往下閱讀...

今日捐贈包括新「勤務隊服」130件、風扇車加強間歇心肺訓練功能、健身戰繩新型體能器材除助益救災韌性，也預防勤務職業傷害；代天府表示：當警義消穿上印有龍徽吉祥隊服，就彷彿帶著五府千歲庇佑，平安出入救援現場，守護家園也護佑百姓安樂。

