    首頁　>　生活

    嘉義縣風災慰助金 受災戶即可申請

    丹娜絲颱風造成嘉義縣許多民宅屋頂受損。（資料照）

    丹娜絲颱風造成嘉義縣許多民宅屋頂受損。（資料照）

    2025/08/25 16:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣受丹娜絲颱風重創，為協助災民儘速復原家園，縣府7月18日訂定「嘉義縣丹娜絲風災住屋毀損慰助金實施計畫」，許多民眾正在申請；縣府今天表示，會秉持「從優、從寬、從速」原則，只要有實際居住事實，無論毀損為屋頂或外牆，經鄉鎮市公所查核確認，均可依損壞面積申請慰助金。

    縣府經濟發展處表示，為貼近民意並解決實務困難，7月23日再次修訂計畫放寬規定，若屬多戶共同一門牌，但各戶皆具獨立生活空間，並能提出水電單等相關證明者，得以分戶申請，保障一址多戶的災民同樣獲得應有補助。

    經發處說明，慰助金以住宅損壞面積計算，以每戶為原則並簡化流程，不需提供建造執照或使用執照等證明，只要能確實反映居住事實即可申辦，屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）損壞面積合計達20平方公尺以上未滿100平方公尺者，每戶可領取5萬元；若合計達100平方公尺以上，則可核發10萬元，倘若房屋無實際居住，慰助金減半發給。

    縣府加碼補助，損壞未達20平方公尺的災戶也能領取每戶5千元慰助金，如無實際居住事實，同樣減半核發，透過慰助金協助受災家庭完成家園修繕，及早恢復日常生活，尚未申請的居民請儘速向各鄉鎮市公所提出申請，以免錯失權益。

