    不用樂器人人可及 教育部協助國中小成立合唱團

    不用樂器人人可及，教育部協助國中小成立合唱團。圖為台北市三玉國小合唱團拿下2024東京國際合唱大賽銀獎。（圖由三玉國小提供）

    （圖由三玉國小提供）

    2025/08/25 16:34

    〔記者林曉雲／台北報導〕為培養學生的音樂素養，落實藝術教育的生活化，教育部自今（2025）年擴大辦理「合唱教育輔導計畫」，教育部所屬「實驗合唱團」運用合唱團專業能力及豐富演唱、教學經驗，進駐音樂師資較為缺乏之國中小學，協助輔導成立合唱團，鼓勵參加全國學生音樂比賽及全國師生鄉土歌謠比賽，增進學生歌唱美感經驗，精進第一線教師教學知能，以提升全體師生藝術素養。

    教育部師藝司科長彭寶樹說明，合唱不需要樂器，是人人可及的音樂形式，為使合唱師資能充裕，今年辦理「合唱種子教師研習營」3個場次，研習營內容包括合唱及鄉土歌謠比賽選曲分析、兒童合唱團的教學與運作、發聲基本訓練與實作，以及國中小合唱團組訓與現況分析等。

    研習營邀集學界與實務界頂尖師資，包括資深合唱專家暨作曲教授吳博明、台北市立大學音樂系教授戴旖旎、台北教育大學音樂系教授林玲慧、實驗合唱團執行秘書林宣甫等，而近年來屢獲「全國學生音樂比賽」合唱類及「全國師生鄉土歌謠比賽」特優殊榮的台北市三玉國小合唱指揮老師王宜寧也將分享實務經驗，她表示，研習營就像是老師們的「能量補給包」，透過作曲家、評審委員、聲樂指導教授等提供的正確合唱指導方法與專業觀點，讓老師們更能理解選曲與詮釋的關鍵，讓學生可領略合唱的美好。

    台北場2場次研習計有145名國中小教師參與，金門縣柏村國小老師洪筱媛說，曲目分析課程讓她更能掌握曲子結構風格，有助於指導學生詮釋樂曲；新北市桃子腳國小合唱團指揮老師陳明蕙回饋，與來自各地的教師建立珍貴的教學夥伴情誼；新北市安和國小老師張箕文分享，研習營中的發聲法練習，讓老師們體驗腹式呼吸，對於後續回校指導合唱團極為受用。

    9月20日台東場次尚有名額，東部中小學從事合唱教學或帶隊參與比賽的正式、代理代課教師或外聘合唱教師可踴躍報名

