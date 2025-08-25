為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北高雄家扶400萬獎助學金 助200大專生一臂之力

    北高雄家扶中心今年發出400萬元大專獎助學金，幫助逾200位大專生安心就學。（北高雄家扶中心提供）

    北高雄家扶中心今年發出400萬元大專獎助學金，幫助逾200位大專生安心就學。（北高雄家扶中心提供）

    2025/08/25 16:21

    〔記者蘇福男／高雄報導〕家扶基金會針對受扶助的弱勢高三學子進行生涯抉擇調查發現，有32.6%畢業後將就業賺錢，減輕家中經濟負擔，而選擇繼續升學大專院校學子，則擔憂學雜費、生活費與住宿等大筆支出，北高雄家扶中心今年發出400萬元大專獎助學金，幫助逾200位大專生安心就學。

    北高雄家扶中心表示，該中心目前持續幫助2500戶、4333位兒少，曾調查受扶助的大專生「求學過程中最害怕的事情？」結果有63.9%回答擔心生活費無法負擔，許多大專生以半工半讀支應生活開銷，卻限縮其學習時間與心力。

    北高雄家扶說，弱勢家庭的工作收入負擔基本生活開銷已相當吃緊，更難以穩定提供兒少教育所需，在數位化浪潮下，更容易造成學習上的落差，因此該中心透過大專獎助學金，補足兒少在學習上的各式需求。

    北高雄家扶扶幼委員會主委林玉生重視孩子的學習，除自己支持外，更號召扶幼委員與大發獅子會共襄盛舉，今年北高雄家扶發放400萬元大專獎助學金，幫助逾200位大專生持續學習，期望匯聚社會各界愛心化作養分，澆灌每一棵等待成長的樹苗，期盼這些懷抱夢想的大專生能茁壯成長、翻轉生命。

