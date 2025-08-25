為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    杉林溪避暑「新花樣」！2000株毛茸波波草 花果吸鳥超搶眼

    南投避暑勝地杉林溪園區種植2000株波波草，現已長成毛茸茸的綠球，屆時轉紅可望呈現大片紅毯景觀。（圖由杉林溪園區提供）

    2025/08/25 15:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投避暑勝地杉林溪園區，夏天在繡球花季過後，園區今年推出「新花樣」，展出毛茸茸的觀賞植物「波波草」，目前約有2000株即將進入轉色階段，未來轉紅之後盛況可期，此外，現在也是「蝴蝶戲珠花」植栽結出鮮紅果實的時節，白天都吸引鳥類前來取食，呈現大自然的生態脈動。

    杉林溪園區表示，去年引進100株波波草試種，在園區轉色時展現不錯姿態，今年擴大種植，目前已有2000株波波草長成毛茸茸的綠球，並從植栽底部開始轉紅，屆時全數轉紅後，可望成為大片波波草紅毯。

    園區也說，在夏末秋初之際，也是園區「蝴蝶戲珠花」結出紅色果實的時節，平時可見鳥類到此取食漿果，並吸引遊客賞鳥，以及大批拍鳥人士前來捕捉鳥類動態，預計蝴蝶戲珠花的果實會持續到9月底，民眾可把握時間前來避暑賞花、賞鳥。

    南投杉林溪園區正值「蝴蝶戲珠花」植栽結出鮮紅果實，吸引許多鳥類前來取食，展現自然的生態脈動。（圖由杉林溪園區提供）

