即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    冷凍產品冷藏送、標示不符 「協發行泡菜」挨罰38萬

    協發行泡菜的泡菜黄瓜標示不符食安法規定。（圖由食藥署提供）

    協發行泡菜的泡菜黄瓜標示不符食安法規定。（圖由食藥署提供）

    2025/08/25 15:47

    〔記者林惠琴／台北報導〕夏天炎熱沒食慾，不少民眾喜歡來一口清爽泡菜開胃，但食藥署今（25日）公布，針對73家醃漬蔬菜製造業者進行查核發現，共有4家不符規定，其中，網路熱銷的協發行泡菜，冷凍產品以冷藏運送，加上標示字體太小、產品成分與實際不符，被台南市衛生局罰38萬元最多。

    為維護民眾食用醃漬蔬菜的安全衛生，食藥署聯合地方衛生局進行查核，尤其將過去曾抽驗不合格的製造業者納入優先對象，共計稽查73家業者、83件成品，結果抽驗防腐劑、漂白劑、甜味劑或食品中微生物衛生標準等均符合規定。

    不過，食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，仍有4家業者違反其他規定，其中，台南市協發行國際食品有限公司，被查獲協發行泡菜的泡菜黄瓜、黄金泡菜、韓式泡菜等標示字體小於規定的0.2公分，加上產品成分標示與實際不符，例如使用到乳酸鈣、食用酒精卻未標示，標示使用蘋果酸、醋酸鈉卻未用，因此被台南市衛生局依違反食安法開罰14萬元。

    此外，林旭陽指出，協發行食品良好衛生規範（GHP）也不合格，被查獲泡菜未依規定溫層配送，冷凍產品卻以冷藏運送，且複查仍不合格，考量業者資力等因素，加重栽處達24萬元罰鍰，合計上述的14萬元共罰38萬元，為此次稽查不合格名單中，被開罰金額最高的業者。

    其次，台北市金發醬園被查獲醃蘿蔔、泡菜、鹹菜等無產品標示，依法處以4.8萬元罰鍰，其餘尚有新北市典韓實業有限公司、台中市臻弘食品有限公司未依規定設置衛生管理人員，各遭罰3萬元。

    食藥署呼籲業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理措施，若經查獲不符合GHP準則且複查不合格者，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；如查獲未依規定設置衛生管理人員或外包裝標示與規定不符，可處3萬至300萬元罰鍰；倘有標示不實，則可處4萬至400萬元罰鍰。

