2026竹北光節「盛世之境」 即日起啟動全民徵件

2026竹北光節「盛世之境」即日起到10月15日以前進行全民徵件。（圖由竹北市公所提供）

2025/08/25 15:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天宣布，為了明年的竹北光節「盛世之境」即日起到10月15日啟動全民徵件，總獎金115萬。這個以「盛世之境」為題的馬年元宵光節，公所用「翅膀」、「風」、「星際」、「點線面」等概念作為創作基礎，號召全台創作者一起發揮想像力，描繪屬於竹北的光影故事。

竹北市長鄭朝方說，竹北光節陸續用去年龍年、今年蛇年的生肖意象創作燈具後，2026就要迎接馬年到來。去年竹北首次採用徵件方式，吸引許多優秀藝術家加入共創燈節全新面貌，今年持續廣發英雄帖，並以「跳級鄉鎮規模」的企圖心，不再拘泥在縣市層級之下，藉此讓更多優秀藝術家能被看見，也擦亮竹北光節的城市品牌。

他說今年徵件依創作經費規模分：潛力新銳組和實驗新秀組。前者選出1件作品，可獲50萬創作費，後者挑出2組優勝作品，分別各可獲得30萬創作費。而為鼓勵創作突破與原創精神，還特別設有10組「創意發想獎」，每組各有5000元補助。

他說，「潛力新銳組」評選將著重於作品創意表現與媒材應用，這占40%，另外3成看團隊的執行經驗，2成比較作品議題性與影響力、最後10%看創作團隊對預算掌控的合理性。

「實驗新秀組」則是作品的'概念與創新佔40%、創意表現與媒材應用占30%、團隊經驗占分20%、剩下就看預算的合理性。

璀璨閃耀的竹北光節，竹北市公所今天發出徵件令，號召有興趣的創作者，即日起到10月15日為2026竹北光節獻出創意打造作品。（資料照，記者黃美珠攝）

