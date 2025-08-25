為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖區漁會海上養殖參訪 90歲阿嬤開心餵魚

    9旬阿嬤加入餵食養殖行列，體驗家鄉箱網養殖魅力。（澎湖區漁會提供）

    9旬阿嬤加入餵食養殖行列，體驗家鄉箱網養殖魅力。（澎湖區漁會提供）

    2025/08/25 15:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖區漁會舉辦「海上養殖體驗」10梯次活動，預計延續至9月底，邀請樂齡長輩及弱勢家庭出海，甚至有90餘歲阿嬤也加入參訪行列，興高采烈體驗澎湖箱網養殖魅力。活動地點於竹灣海域，由漁會安排蚵棚導覽與箱網養殖參訪，讓民眾走入漁村、認識在地漁業文化。

    每梯次活動都安排參與者登上海上蚵棚，在資深蚵農帶領下，學習牡蠣垂掛式養殖技術，並現場觀摩蚵繩綁法及潮汐因應方式。透過近距離的實作講解，民眾更能體會漁民在海上作業的專業與辛勞，並能將新鮮牡蠣直接帶回家，享受「從產地到餐桌」的鮮美樂趣。

    同時，漁會也安排船隻前往箱網養殖區，現場開放民眾親自餵食魚群，魚兒爭相搶食的壯觀景象讓參加者驚呼不已，氣氛熱絡，9旬高齡阿嬤也親手操作，手腳不比年輕人差。許多長輩表示，這是難得的體驗，不僅增長知識，也讓心情放鬆，感受澎湖漁業的多元魅力。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，海上養殖體驗活動不僅拉近樂齡族、弱勢家庭與漁業的距離，更推廣澎湖特有漁村文化。漁會長期致力於在地漁業發展與教育推廣，未來將持續辦理相關體驗行程，並規劃更多結合食農教育、環境永續及親子互動的活動，期望能吸引更多民眾參與、讓更多人了解漁村生活，並共同支持澎湖在地漁業永續發展。

    竹灣養殖大戶陳連生為學員們講解牡蠣養殖甘苦談。（澎湖區漁會提供）

    竹灣養殖大戶陳連生為學員們講解牡蠣養殖甘苦談。（澎湖區漁會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播