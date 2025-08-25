屏東萬倉街鐵橋下廊道華麗變身！ 周末市集結合藝文展演

屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成。（屏東縣政府提供）

2025/08/25 15:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，屏東縣政府將在29~31日下午4點到晚上8點連續3天舉辦「屏花漾市集」，結合百攤花卉、輕食、文創等多元市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動，歡迎民眾前往參觀。

縣府工務處表示，這段空間總長380公尺，改造後提供居民更加舒適且安全的人行通道，更提供休憩、拍照、購物的新場域，創造城市新地標，火車鐵道下方空間以往被稱為「貓洞」，縣政讓屏東的軌道交通建設邁入新紀元，為記錄這段發展過程，在這次工程中建置裝置藝術「洞見光影」，採三座墩柱視覺錯位設計，將「貓洞」造型重現，在象徵未來的墩柱上，以電路板走線搭配神秘的科技藍光閃爍，並運用玻璃及燈光技術，將藍皮火車層層呈現。

縣府表示，29日晚上7點開幕適逢七夕情人節，將邀請Acapassion阿卡貝拉團體帶來精彩演出，並舉辦七夕限定抽獎活動，開幕當日凡情侶、家人或朋友只要在現場拍攝接吻照，上傳至臉書或Instagram打卡並標註「屏花漾」，即可參加施華洛世奇花漾項鍊抽獎，現場也匯聚了100個特色攤位，涵蓋花藝植栽、手作文創、輕食美食等多元主題，從精緻的乾燥花到獨特的手工飾品、精緻甜點與特色小吃，提供民眾一站式購物與品味體驗，每日傍晚有不同主題的精彩演出，包括奇幻魔術秀、夢幻泡泡秀、流行樂團演唱、氣球小丑秀及情歌樂團表演等，讓民眾在逛市集的同時，也能享受多元的視聽饗宴。

屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間科技感十足。（屏東縣政府提供）

