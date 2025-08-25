為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東萬倉街鐵橋下廊道華麗變身！ 周末市集結合藝文展演

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成。（屏東縣政府提供）

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成。（屏東縣政府提供）

    2025/08/25 15:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，屏東縣政府將在29~31日下午4點到晚上8點連續3天舉辦「屏花漾市集」，結合百攤花卉、輕食、文創等多元市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動，歡迎民眾前往參觀。

    縣府工務處表示，這段空間總長380公尺，改造後提供居民更加舒適且安全的人行通道，更提供休憩、拍照、購物的新場域，創造城市新地標，火車鐵道下方空間以往被稱為「貓洞」，縣政讓屏東的軌道交通建設邁入新紀元，為記錄這段發展過程，在這次工程中建置裝置藝術「洞見光影」，採三座墩柱視覺錯位設計，將「貓洞」造型重現，在象徵未來的墩柱上，以電路板走線搭配神秘的科技藍光閃爍，並運用玻璃及燈光技術，將藍皮火車層層呈現。

    縣府表示，29日晚上7點開幕適逢七夕情人節，將邀請Acapassion阿卡貝拉團體帶來精彩演出，並舉辦七夕限定抽獎活動，開幕當日凡情侶、家人或朋友只要在現場拍攝接吻照，上傳至臉書或Instagram打卡並標註「屏花漾」，即可參加施華洛世奇花漾項鍊抽獎，現場也匯聚了100個特色攤位，涵蓋花藝植栽、手作文創、輕食美食等多元主題，從精緻的乾燥花到獨特的手工飾品、精緻甜點與特色小吃，提供民眾一站式購物與品味體驗，每日傍晚有不同主題的精彩演出，包括奇幻魔術秀、夢幻泡泡秀、流行樂團演唱、氣球小丑秀及情歌樂團表演等，讓民眾在逛市集的同時，也能享受多元的視聽饗宴。

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間科技感十足。（屏東縣政府提供）

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間科技感十足。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播