    首頁　>　生活

    消保處公布預售屋契約查核結果 20建案計開罰983萬

    行政院消保處今日公布預售屋契約查核結果。示意圖。（資料照）

    行政院消保處今日公布預售屋契約查核結果。示意圖。（資料照）

    2025/08/25 15:18

    〔記者林志怡／台北報導〕行政院消保處今日公布預售屋契約查核結果，消保處說明，這次查驗發現的違規樣態，包括違反「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」等相關規定，違規案件總計20案，共計裁處新臺幣983萬元，都已請內政部地政司督導地方主管機關開罰完成。

    消保處說明，這次以113年9月至12月之銷售戶數為基準，就「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名（直轄市：銷售排名前4名；縣／市：銷售排名前2名）」的建案進行查核。

    此外，這次也對109年至113年行政院消保處與內政部地政司及各直轄市、縣（市）政府地政局（處）合作辦理的「預售屋買賣定型化契約查核」結果資料，就同一建商過去查核有2次以上違規紀錄者，再次加強查核。

    消保處副處長陳星宏說明，這次共計查核74建案，每個建案均查核「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」等15項目。

    「全國銷售排名」共10件案中，4件案契約內容部分不符合規定；「地方銷售排名」共50建案，11建案契約內容部分不符合規定；「過去查核違規2次以上建商」共14建案，5建案契約內容部分不符合規定。

    陳星宏說，違反驗收規定方面，有建商將交屋保留款併入銀行貸款中，未讓買方於「自備款」中保留「房地總價5%」之交屋保留款，實質降低消費者對於瑕疵修繕之保障，也有變更交屋前修繕義務為交屋後保固責任的情況，迫使買方接收有瑕疵之房屋，另有以錯誤之方式計算天然瓦斯配管費用等情事。

    「房地所有權移轉登記期限」相關違規方面，部分建商於買方未履行所有權移轉登記的協力義務，擅自增列權利義務失衡之契約條款，侵害消費者權益；也有部分建商增列不當之契約條款，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務，另有建商要求買方提前負擔水電費、瓦斯基本費，轉嫁賣方付費之義務。

