罰900萬也不怕！嘉縣義竹廢光電板逾期未清 嘉檢檢察長出馬了解

嘉檢檢察長蔡宗熙（前左一）今到義竹新庄滯洪池，了解廢光電板等清除進度。（嘉縣環保局提供）

2025/08/25 15:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣太陽光電設施，太陽光電業者違法將廢光電板、浮台等設施堆置於義竹鄉新庄滯洪池暫置場，至今逾期還未清理完畢，引發民怨。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙今率主任檢察官姜智仁會同嘉義縣環保局官員到現場了解，防範違反廢棄物清理法情事發生。

元昱太陽光電股份有限公司將廢棄光電板等設備暫置嘉義縣新庄滯洪池農地，逾期未完成清理，嘉義縣環保局累計已開罰900萬元。嘉檢今表示，廢光電板被暫置於滯洪池農地，引發民怨，且曾被媒體披露有紅水滲出，雖經環境部檢驗沒有污染情形，為防止後續產生違反廢棄物清理法情事，今主動介入了解光電設施的受損及清除、處理實際進度。

請繼續往下閱讀...

嘉檢表示，檢察長蔡宗熙今與綠能專組主任檢察官姜智仁到場了解後，認為尚未到司法介入處理階段，基於先行政後司法原則，尊重行政主管機關環境部及嘉義縣環境保護局的職責及行政裁量餘地，請業者應依法盡速完成主管機關行政指導措施，儘速清除廢棄光電板等設施。

義竹新庄滯洪池暫置的廢光電板等設施，因逾期未清理，業者已被罰900萬元。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法