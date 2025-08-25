三峽飆39.2度高溫！烤番薯分布圖曝 13縣市亮高溫燈號

北部以及中南部山區一片深紅高溫區。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/25 15:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）環境吹偏東至東南風，北部受沉降作用影響，出現38度以上高溫，其中新北三峽更觀測到39.2度的極端高溫，氣象署持續對13縣市發布高溫資訊，北部以及中南部山區一片深紅高溫區。

中央氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、南投縣為黃色燈號，請注意。

新北三峽在今下午2點觀測到39.2度的全台最高溫，桃園蘆竹、新北五股也有38.5、38.4高溫，台北內湖高溫也來到37.2度。

氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

