牙刷不是越貴越好！專家曝做到「這件事」省錢又護牙

2025/08/25 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕日常生活中不可或缺的牙刷，究竟該多久換一次？一項調查顯示，多數民眾使用牙刷的時間都超過建議，甚至有近1成的人超過一年才更換。專家提醒，牙刷屬於高頻率接觸口腔的個人衛生用品，每月定期更換不僅有助於預防蛀牙與牙周病，更是維護口腔健康最簡單、經濟的方式。

日媒《FINANCIAL FIELD》報導，根據牙科行銷公司「海龜株式會社」所做的調查，有42.8％的民眾表示每2至3個月更換一次牙刷，28％每月更換，13.5％約半年才換一次；另有近1成的受訪者使用同一支牙刷超過一年。

牙醫師提醒，牙刷是高頻率使用的個人衛生用品，即使外觀看起來完好，長期使用仍可能刷毛磨損、細菌滋生等問題，影響清潔效果。建議每月至少更換一次牙刷，才能確保口腔衛生，避免蛀牙與牙周病上身。

市售牙刷價格落差大，從百元到上千元都有。不少消費者認為價格越高代表品質越好，但牙醫師指出，真正影響清潔效果的是是否正確使用及定期更換。醫師說明，即使是價格親民的牙刷，只要挑選合適的刷毛硬度與刷頭大小，搭配正確刷牙方式，再加上每月更換，也能達到良好的清潔效果。醫師也提醒，不必盲目追求高價款式，選擇符合自己口腔需求的牙刷才是聰明之選。

另外，與動輒數千元的牙科治療相比，定期更換牙刷可謂最經濟實惠的預防方式。醫師舉例，若每月更換一支約百元的牙刷，一年花費僅約1200元，卻能大幅降低蛀牙與牙周病機率。反之，若長期使用刷毛外翻或藏汙納垢的牙刷，不僅清潔力大打折扣，還可能造成細菌累積、口腔問題惡化，反而增加就診與治療支出。專家強調，定期更換牙刷不僅是基本的衛生習慣，更是長期維持口腔健康的關鍵。

