議員檢討青年實習平台效率低 北市青年局：政策已具實質成效

台北市議員吳世正提書面質詢，檢討北市青年局「青年實習平台」使用效率低，等同最高使用率僅約1.53%，幾乎沒有觸及青年族群（翻攝自青年實習平台官網）

2025/08/25 15:29

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員吳世正提書面質詢，檢討北市青年局「青年實習平台」使用效率低，等同最高使用率僅約1.53%，幾乎沒有觸及青年族群。此外，吳世正也提到，平台刊登實習內容並無包含11類產業類別，單住宿及餐飲業已占所有職缺數近六成，難彰顯長期職涯發展政策價值。青年局回應，以「具實習需求之焦點族群」為基礎，進行政策規劃更為合理精確。青年局也提到，產業類別涵蓋專業科技業、資訊傳播、旅宿業等，並非只限餐飲旅宿類。

依據114年7月底臺北市人口統計資料以及青年局提供數據，實習平台實際使用次數僅1萬1303次，而一般大專院校在學學生（約18至22歲）共9萬5027人；可能具備大專以上學歷資格，又屬青年人口範圍共73萬9490人。吳世正透過上述數據做為青年實習平台潛在使用者基數計算，等同最高使用率僅約1.53%；具備一定求職能力的18至22歲在學青年族群，最高使用率也僅略高於一成左右，由此見青年實習平台建設後至今，整體使用情況普及度仍極低。

請繼續往下閱讀...

不過，青年局指出，質詢中提及潛在使用人口達74萬人，青年局解釋，目前企業實習需求主要集中於大專在學青年，特別是大二至大三學生。根據統計，台北市大二、三學生人數約為10.4萬人，且部分科系已有內含實習課程，因此，青年局認為若以「具實習需求之焦點族群」為基礎，進行政策規劃更為合理精確。

青年局說明，為提升平台實質效益，青年局已辦理逾20場入校說明會，整合實習、職場體驗與補助等資源，並透過多元管道擴大宣傳。目前青年實習平臺使用族群（15至24歲）失業率已從15.3%降至9.8%，為近五年最佳表現，亦為六都中降幅最大，政策已見初步成果。

另，吳世正也指出，單住宿及餐飲業開出的數額為1207個，已占所有職缺數的 59%以上，將近六成，青年透過平台瀏覽實習機會時，極大比例所見為餐飲內外場、飯店服務或門市銷售等基層勞動職缺，難彰顯青年局建置平台欲培養青年探索專業興趣或長期職涯發展政策價值。

青年局表示，截至目前，已有130家企業進駐平台，產業類別涵蓋專業科技業（25%）、資訊傳播（19%）、旅宿業（15%）等，並非僅限餐飲旅宿類。青年局也說，今年度實習津貼更於年中即提前達標，顯示政策已具實質成效，青年參與意願踴躍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法