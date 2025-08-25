為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9月敬軍月 台南「與軍同行」推限定優惠

    市長黃偉哲偕同相關局處代表宣布推出「我敬軍，我優惠」系列活動，展現台南市對國軍弟兄的感謝。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲偕同相關局處代表宣布推出「我敬軍，我優惠」系列活動，展現台南市對國軍弟兄的感謝。（記者王姝琇攝）

    2025/08/25 15:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕93軍人節即將到來，台南每逢9月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作。市長黃偉哲今偕同相關局處代表宣布推出「我敬軍，我優惠」系列活動，展現台南市對國軍弟兄最深的感謝與尊敬。

    市長黃偉哲表示，透過系列敬軍活動，歡迎國軍弟兄姊妹到訪台南，享受城市的溫暖與豐沛人文。民政局長姜淋煌指出，感謝國軍官兵積極協助本市震災、水災及風災等災後復原重建工作，盼透過推出敬軍月方案體現軍愛民，民敬軍之精神。

    活動自9月1至30日，內容含商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及運動中心等9大類，集結逾30處場館、60商家與20餘家旅宿業者，凡現役軍人憑相關證明，即可享免門票、購物折扣或贈品等多項專屬優惠。

    敬軍月期間，大台南公車全線免費搭乘，更首度納入111路公車，可直達小港機場，便利國軍弟兄安排離島或出國旅遊。此外，今年新增永華國民運動中心及市立游泳池入場優惠，以及多處親子場域購票及消費折扣，而各大觀光工廠、商圈、飯店業也熱烈響應推出優惠折扣，讓國軍官兵攜家帶眷同遊台南。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播