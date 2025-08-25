9月敬軍月 台南「與軍同行」推限定優惠

市長黃偉哲偕同相關局處代表宣布推出「我敬軍，我優惠」系列活動，展現台南市對國軍弟兄的感謝。（記者王姝琇攝）

2025/08/25 15:03

〔記者王姝琇／台南報導〕93軍人節即將到來，台南每逢9月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作。市長黃偉哲今偕同相關局處代表宣布推出「我敬軍，我優惠」系列活動，展現台南市對國軍弟兄最深的感謝與尊敬。

市長黃偉哲表示，透過系列敬軍活動，歡迎國軍弟兄姊妹到訪台南，享受城市的溫暖與豐沛人文。民政局長姜淋煌指出，感謝國軍官兵積極協助本市震災、水災及風災等災後復原重建工作，盼透過推出敬軍月方案體現軍愛民，民敬軍之精神。

請繼續往下閱讀...

活動自9月1至30日，內容含商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及運動中心等9大類，集結逾30處場館、60商家與20餘家旅宿業者，凡現役軍人憑相關證明，即可享免門票、購物折扣或贈品等多項專屬優惠。

敬軍月期間，大台南公車全線免費搭乘，更首度納入111路公車，可直達小港機場，便利國軍弟兄安排離島或出國旅遊。此外，今年新增永華國民運動中心及市立游泳池入場優惠，以及多處親子場域購票及消費折扣，而各大觀光工廠、商圈、飯店業也熱烈響應推出優惠折扣，讓國軍官兵攜家帶眷同遊台南。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法