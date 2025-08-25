高雄後勁國中廁所改建跟上科技潮流 設計融入半導體晶圓

後勁國中新改建的廁所，融合半導體晶圓元素。（後勁國中提供）

2025/08/25 15:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕開學在即，高雄後勁國中新學年將喜迎改建完成的新廁所，4間原有40多年歷史的老舊廁所，以地方文史、後勁廟宇、後勁溪，以及鄰近台積電科學園區的半導體晶圓為設計理念進行改造，讓學生上廁所的感受更舒暢。

後勁國中指出，此次改建的廁所已興建超過40年，期間僅於20年前進行小整修，通風、採光不良讓學生無法更舒適的上廁所，2024獲得教育部專案補助，同年7月動工、2025年7月完工，花費總金額約700萬元完成改造。

廁所改建以學校校徽「和平鴿」為主視覺，1樓融合後勁歷史，串連前身和平國中到後勁國中的歷史軌跡；2樓以後勁廟宇為發想，並搭配廟宇的門神、對稱裝飾柱、迴廊欄杆的設計，藉此感謝守護後勁孩子；3樓是以馬賽克磁磚拼貼後勁溪畔景觀的歷史變化；4樓則以鄰近台積電科學園區為理念，利用水晶馬賽克，鋁塑板馬賽克，及風洞亮片等裝修建材，呈現晶圓元素，希望學生們未來也能與護國神山一樣發光發熱。

後勁國中校長蔡嘉興表示，廁所是學生日常生活的重要場域，本次改造以「實用與美感並重」、「文化與願景並行」為理念，不僅改善通風、照明和提升美感，也兼具教育與文化價值。

洗手台上的拱橋源自後勁溪的益群橋。（後勁國中提供）

新廁所融合廟宇的紅磚牆、門神、迴廊欄杆等元素。（後勁國中提供）

2樓的廁所以後勁廟宇為發想。（後勁國中提供）

1樓廁所以大樹串連後勁國中的歷史軌跡。（後勁國中提供）

