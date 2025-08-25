為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄後勁國中廁所改建跟上科技潮流 設計融入半導體晶圓

    後勁國中新改建的廁所，融合半導體晶圓元素。（後勁國中提供）

    後勁國中新改建的廁所，融合半導體晶圓元素。（後勁國中提供）

    2025/08/25 15:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕開學在即，高雄後勁國中新學年將喜迎改建完成的新廁所，4間原有40多年歷史的老舊廁所，以地方文史、後勁廟宇、後勁溪，以及鄰近台積電科學園區的半導體晶圓為設計理念進行改造，讓學生上廁所的感受更舒暢。

    後勁國中指出，此次改建的廁所已興建超過40年，期間僅於20年前進行小整修，通風、採光不良讓學生無法更舒適的上廁所，2024獲得教育部專案補助，同年7月動工、2025年7月完工，花費總金額約700萬元完成改造。

    廁所改建以學校校徽「和平鴿」為主視覺，1樓融合後勁歷史，串連前身和平國中到後勁國中的歷史軌跡；2樓以後勁廟宇為發想，並搭配廟宇的門神、對稱裝飾柱、迴廊欄杆的設計，藉此感謝守護後勁孩子；3樓是以馬賽克磁磚拼貼後勁溪畔景觀的歷史變化；4樓則以鄰近台積電科學園區為理念，利用水晶馬賽克，鋁塑板馬賽克，及風洞亮片等裝修建材，呈現晶圓元素，希望學生們未來也能與護國神山一樣發光發熱。

    後勁國中校長蔡嘉興表示，廁所是學生日常生活的重要場域，本次改造以「實用與美感並重」、「文化與願景並行」為理念，不僅改善通風、照明和提升美感，也兼具教育與文化價值。

    洗手台上的拱橋源自後勁溪的益群橋。（後勁國中提供）

    洗手台上的拱橋源自後勁溪的益群橋。（後勁國中提供）

    新廁所融合廟宇的紅磚牆、門神、迴廊欄杆等元素。（後勁國中提供）

    新廁所融合廟宇的紅磚牆、門神、迴廊欄杆等元素。（後勁國中提供）

    2樓的廁所以後勁廟宇為發想。（後勁國中提供）

    2樓的廁所以後勁廟宇為發想。（後勁國中提供）

    1樓廁所以大樹串連後勁國中的歷史軌跡。（後勁國中提供）

    1樓廁所以大樹串連後勁國中的歷史軌跡。（後勁國中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播