十大鬼屋之首「民雄鬼屋」魅力不再 農曆7月罕見遊客上門

嘉義民雄鬼屋樓頂雕有「兄弟和樂」字樣。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/25 14:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義「民雄鬼屋」曾名列台灣十大鬼屋之首，每到農曆7月都會吸引許多好奇民眾前來探險，成了另類觀光景點。但近幾年不再風光，平常日幾乎沒有觀光客，假日也是寥寥無幾，即使時序進入農曆7月仍罕見朝聖者。附近居民表示，今年農曆7月前兩天碰上假日，還是冷冷清清，民雄鬼屋已從絢爛回歸平寂了。

興建於1929年的民雄劉家古厝，洋樓含庭院占地1200坪，庭院有噴泉水池、樓台亭榭，建物雕欄砌玉，為3棟相連的3層樓房，3棟又各有3間房，樓頂二龍分雕「以明聖德」、「兄弟和樂」。劉家1945年搬離後閒置至今，因主建築的屋頂拆掉成了「透天厝」，斷垣殘壁則被榕樹根糾纏，給人陰森森的感覺，加上靈異傳說不斷，被形塑成「民雄鬼屋」，甚至名列台灣十大鬼屋之首。

由於民雄地區有多所大學，民雄鬼屋也成了大學新生練膽的地方，不僅白天朝聖者絡繹於途，甚至晚上還有人提燈探險。也因為人潮不斷，甚至還曾經有街頭藝人駐點。

2022年7月29日上映的同名電影《民雄鬼屋》，稍微為民雄鬼屋帶來一股熱潮，但很快就趨於平淡。附近居民指出，庭院原本由遊客踩踏出來的小徑已被倒樹覆蓋，現在只能由「鬼屋咖啡」旁缺口進入，平常幾乎沒有遊客造訪，農曆7月還是看不到人，已經不具觀光功能了。

