造價10億！北市東園國小捷運共構大樓完工 預計9月啟用

斥資10億元興建的東園國小捷運共構大樓預計9月啟用；示意圖。（圖取自北市捷運局官網）

2025/08/25 14:37

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市萬華區東園國小少棒隊勇奪威廉波特少棒總冠軍，台北市教育局今預告，斥資10億元興建的捷運共構大樓9月將會啟用，室內打擊練習場可讓選手訓練使用。負責代辦設計施工的捷運工程局表示，新建工程從2019年暑假開始、今年6月底完工，現正辦理使用執照申請等行政程序，新大樓外觀透明的玻璃帷幕上，將棒球揮出的優雅弧線融入建築立面，與冠軍佳績互相輝映。

捷運局說明，東園國小捷運共構大樓設計地下1、2樓為停車場等機房；1、2樓多媒體教室、棒球典藏館；3樓至5樓游泳池、棒球練習場；5樓至頂樓設有室內綜合球場（籃球館），由於大樓與捷運線加蚋站共構，出入口、通風口及冷卻水塔等機電設備也在大樓內。

捷運局指出， 施工初期趕在暑假期間拆除學校健康樓、樸實樓部分樓層，並將電力、廣播、保全等機電功能移轉，順利在新學年度開學前完成，大樓游泳池、綜合球場等採挑高設計（11公尺），增添施工困難度，期間又遇疫情影響，並在缺工缺料情況下克服萬難方能落成，工程尚未完成結算，造價約十億元，目前辦理使用執照申請等行政程序中。

捷運局提到，大樓位於東園國小內、緊臨萬大國小，施工期間造噪音等對受教學生難免有影響，也對師生、家長容忍表示感謝。現在學校有新大樓、新跑道、垃圾冰存設備，原校舍供電盤、台電變壓器等設施，一併分階段移入共構大樓機房內，全新的校舍與設施提供學生更好的學習環境。

