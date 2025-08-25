楊柳颱風釋迦保險理賠卡在風速數據 產險公司2週內研議是否核賠

日前楊柳颱風強風狂襲台東，但接近登陸點太麻里的知本水試所風速儀只測到10級，影響釋迦保險理賠金額。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕日前楊柳颱風挾15級強風侵襲台東，釋迦受到嚴重損害，農民申請釋迦保險理賠，但被風速基準數據卡關，重災區台東市則僅測得11級，多數鄉鎮測得超過10級陣風，東河鄉更只有8級未達理賠門檻，因風速牽涉理賠與否及金額多寡，近百名農民今天集結到東市風速採點知本水試所抗議。立委黃建賓邀集產險公司、農金署及氣象署等單位到場說明，產險公司承諾將於2週內研議是否核賠。

今年5月，農業部與明台產物保險公司合作推出「風速參數番荔枝（釋迦）保險」，以約定氣象觀測站所測得風速、風力為基準，達標即可理賠，並依風力分級給予不同賠付比例，「風速愈強、理賠愈高」。

許多農民都有投保釋迦保險，但楊柳颱風過後申請理賠時卻發現，保險公司規定以中央氣象署的監測數據為準，10級以上風速才有理賠，東河鄉所測最大風速只有8級，農民拿不到理賠。損害面積最大的台東市，明明最大風速已達14級以上，但所測風速也只有11級，每差一級就差了5%的理賠金，一甲地就差了約6、7萬元。楊姓農民說，他以多年經驗觀察作物受損與建物破壞情況，風力等級相當強，但測站數據卻遠低於實際感受，讓人難以接受。

農業金融署副組長李宏仁說，颱風過後即函請氣象署釐清差異原因，將由專家進一步說明。他強調，保單是契約關係，理賠須依條款規範，不過這是首年試辦，未來將檢討調整，確保農民權益。

氣象署大氣觀測組長齊祿祥說明，氣象觀測站分布受地形、環境影響，因此會出現部分地區風大、部分地區風小的情況，楊柳颱風期間，台東縣東側地區測得較強風速，數據沒有問題。明台產險公司代表則表示，針對東河測站數據爭議，將研議條款是否有合規空間，但因涉及專家、農金署等單位，需更多時間評估，預計2週內回覆是否核賠。

