蔡其昌、施志昌爭取1.7億元經費 啟動大甲區道路改善工程

大甲區民生地下道，也是這次改善的項目之一。（記者歐素美攝）

2025/08/25 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕立委蔡其昌與台中市議員施志昌，爭取中央及地方經費共1.7億元，中央地方各佔50%，分兩標改善大甲區光明路、甲后路五段及東安路、仁愛街、通天路261巷等路面，施志昌今天邀集相關單位會勘，盼可儘速發包，趕在底前完工，以提升道路品質與交通安全。

施志昌表示，因涉及明年禁挖期，立委蔡其昌向中央爭取補助經費的工程需在今年完成，目前工期約需90天，市府經費還要先送議會墊付，建設局再行設計發包，時間非常緊迫。因此，要求建設局必須加緊處理行政流程，以免耽誤工期。

台中市建設局表示，大甲區光明路及甲后路五段改善工程，全長約790公尺，路寬16至12公尺，工程經費約8,650萬元，改善內容包含路面平整執行計畫、標線號誌整合改善、孔蓋（管線）下地、以及路口底護管改善。透過路面更新與抗滑係數提升，將有效改善道路舒適性與交通安全性，同時減少積水及能源消耗，最快年底前完工。

大甲區東安路、仁愛街及通天路261巷改善工程，全長約650公尺，路寬12公尺，經費約8,400萬元。工程內容包括道路重新鋪設、孔蓋下地、號誌與標線改善及路口設置號誌燈與人行環境優化。建設局指出，完工後將使車行與人行動線更清晰，改善過往道路凹凸不平與標誌不足的問題，至於行程與發包等期程問題，會加緊辦理。

內政部國土署副分署長黃永興則建議指出，大甲光明路，路寬僅16公尺，雙向各一個車道，路徑過寬時可能對行車會有誤導，建議規劃停車格或標誌型人行道；另小路口無號誌及幼兒園出入口，可以劃設減速型視覺標線，增進行車與行人安全。

大甲區曱后路路面龜裂，蔡其昌及施志昌等爭取中央及地方經費改善。（記者歐素美攝）

市議員施志昌與立委蔡其昌服務處一起會勘，以改善大甲區多處道路。（記者歐素美攝）

