麥寮社教園區夯 8/30揪你「玩水趣」

麥寮社教園區迄今為止，每月造訪人次突破1.7萬人。（記者李文德攝）

2025/08/25 14:32

〔記者李文德／雲林報導〕斥資4.7億元打造的麥寮社教園區今年1月底正式啟用，為讓鄉內全新建造的大型場館不淪為蚊子館，麥寮鄉在6月起規劃「麥寮週六藝起漫遊日」，短短10週活動，來訪人數較往常成長逾4倍。鄉長許忠富表示，為暑期留下完美結尾，8月30、31將舉辦「麥寮玩水趣」活動，打造千坪水上樂園，讓親子免費玩樂。

麥寮社教園區由台塑企業回饋地方，斥資4億多元打造，分為生活美學館、智慧圖書館，2018年動土，2022年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，今年公所1月底啟用，為擺脫「蚊子館」罵名，在假日推動藝文相關活動，如今年6月底開始展開為期10週的「麥寮週六藝起漫遊日」。

公所統計，入館人數從1月21日啟用之後，入館人數由一開始每月累計4000人次，近期有活動加持下，成長至每月1萬7100人次左右，成長超過4倍，顯見藝文活動奏效。

許忠富表示，8月30、31日上午9點半至晚間7點將舉辦麥寮玩水趣活動，在麥寮社教園區旁打造千坪水上樂園，2天活動有7座水上氣墊城堡，更安排4梯次節水接力、水上乒乓球等親水趣味競賽，更有夢幻泡泡秀、夢幻氣球秀，街頭藝人表演輪番上陣演出。

許忠富表示，2天活動期間將分4梯次發送共1000支水槍讓親子同樂，更會不定時發送消費券讓民眾們能夠走進超過30輛胖卡市集消費，希望藉由一連串活動，也讓民眾知道麥寮有一處可以舉辦大小活動的場地，不必捨近求遠到外鄉鎮舉辦。

麥寮公所8月30、31日獎舉辦麥寮親水趣活動，打造近千名水上樂園，讓親子免費暢玩。圖為示意圖。（圖由鄉公所提供）

