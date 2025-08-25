環評違規頻傳 環境部重申：均依法進行處分絕無「花錢了事」

針對外界關切開發案環評違規頻傳議題，環境部強調，持續以嚴謹態度，監督開發單位確實履行環境保護承諾，對於違規案件均依法進行處分，並檢視是否有環評法所訂「情節重大」的適用，絕無「花錢了事」的空間。（記者黃宜靜攝）

2025/08/25 14:41

〔記者黃宜靜／台北報導〕開發案通過環評後，依照環境影響評估法規定，若違反環評承諾者，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰；不過，近日審計部報告卻顯示，近5年度違反環境影響評估法相關規定裁處件數逐年攀升，且部分開發行為屢因未符環境影響評估承諾事項及審查結論經多次裁處；對此，環境部強調，持續以嚴謹態度，監督開發單位履行環境保護承諾，對於違規案件均依法進行處分，並檢視是否有環評法所訂「情節重大」的適用，絕無「花錢了事」空間。

審計部報告顯示，據環管署統計，現地稽查發現違反「環境影響評估法」相關規定裁處件數，自109年度8件逐年上升至113年度22件，裁處金額自109年度519萬餘元，大幅增加至113年度2021萬餘元，增加幅度近3倍。

請繼續往下閱讀...

審計部報告指出，「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」等8案開發行為，在109-113年間遭裁處2次以上，「雲林離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」及「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫環境影響說明書」甚至分別遭連續裁處5次及7次。

環境部表示，環評並不是「頭過身就過」，開發案在環評審查通過後，開發過程中都須切實履行承諾的環境保護對策；環評法第18條也規定環保主管機關環評監督職責，各目的事業主管機關有環評追蹤的責任，目前本部列管環評個案約700案，由環管署依開發行為樣態，透過分級列管，並結合數據分析、衛星遙測及無人機巡檢等科技執法工具，確保開發單位履行環評承諾。

環境部強調，只要是違反環評承諾的個案，將會依環境影響評估法嚴格監督、處分及命其改善，並依據「違反環評法罰鍰額度裁量基準」計算裁處金額，對於屢次違規案件，裁量基準也有訂定加重罰鍰額度。此外，環評法第23條明載，對環境造成重大破壞或危害人體健康等適用「情節重大」規定，在處分時均會嚴謹檢視有無適用。

環境部重申，對於所有環評開發案件都以嚴謹的態度面對，並持續依開發單位所提環評書件所載內容進行監督，如發現開發單位未依環評審查結論及承諾事項執行，將依法嚴處，確保所有開發單位確實履行環境保護承諾，絕不讓違規行為有規避責任空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法