南科周邊路網建設拚明年完工 帶動產業交通與觀光廊帶

2025/08/25 14:27

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府配合南部科學園區台南園區擴建計畫，推動「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」及「國道1號北外環交流道工程」，將陸續於明年完工，有助於廠商建廠營運及帶動周邊觀光廊帶整合。

南科三期基地位置西側的道路工程「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」，由內政部國土管理署辦理，於2022年5月動工，目前進度已達80％，預計明年3月底完工。工務局說明，該工程需辦理堤塘港溪橋、大洲2號橋2座橋梁改建，部分採封閉施工將造成沿大洲排水堤防道路通行受阻，市府與國土管理署研商於改建位址附近增設2座交維便橋供通行。

鄰近的「國道1號北外環交流道工程」由交通部高速公路局辦理，2023年9月開工，目前進度約62％依計畫進行，預計明年12月完工。工務局表示，北外環東行線接國道1號北上匝道橋墩均已興建完成、國道1號南下接北外環西行線橋墩已完成7成，未來將辦理橋面板及匝道銜接作業。

市府表示，國道1號高速公路與北外環道路增設之北外環交流道，介於國道1號台南系統交流道與永康交流道間，可縮短往高速公路車輛於市區道路停等時間，並大幅縮減人流與物流城際旅運時間；樹谷聯絡道方便增加樹谷園區遊憩便捷舒適之便利性。

南科周邊道路「台南都會區北外環道路」、「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道」、「國道1號北外環交流道工程」及已完工通車之「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，各工程相輔相成，未來陸續完工通車後將鏈結南科、台南科工區、永康工業區及永康科工區等4產業園區，完整架構環狀路網，提供更便捷道路，帶動地區整體經濟及觀光發展。

