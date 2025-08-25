不讓距離成為負擔 雲林6大身心障礙服務中心完成最後拼圖

雲林縣身心障礙者服務中心最後一塊拼圖拼上，西螺區歡喜揭牌。（記者黃淑莉攝）

2025/08/25 14:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕避免身心障礙者為了申請服務舟車勞頓，雲林縣府在縣內6個警分局轄區設置身心障礙者服務中心，最後一塊拼圖西螺區今（25）日揭牌，由伊甸基金會負責營運，提供各項服務資源連結、生涯轉銜服務等。

縣府社會處統計，全縣身心障礙者約有5萬人，考量雲林大眾運輸工具不普及，為就近、在地、便利及整合性的提供身心障礙者服務，分別在斗六、斗南、虎尾、台西、北港及西螺等6區設置身心障礙者服務中心。

請繼續往下閱讀...

社會處長林文志表示，中心就是提供一站式服務窗口，包括分級服務及服務資源連結，高照顧負荷家庭服務及困難照顧個案服務，生涯轉銜服務，需求評福利服務輸送服務，並提供後續追蹤服務等，另外中心結合縣內社會福利、教育、衛生、勞工等相關單位及人員，以科技整合、團隊合作的方式，提供整體而持續性的個別化專業服務。

雲林縣長張麗善說，西螺區身心障礙者服務中心揭牌，6個分局區都有一個服務中心，就近、就地提供服務，雲林雖資源不足，但在身心障礙者服務不輸其他縣市，不只在生活上，還有心理、終生學習及醫療上也都兼顧。

伊甸基金會指出，未來服務秉持著就醫、就學、就養、就業的概念及運用社會資源，快速、方便解決身心障礙者問題。

雲林縣身心障礙者服務中心最後一塊拼圖拼上，西螺區歡喜揭牌。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法