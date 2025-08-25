為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳其邁推仁武治水最後一哩路 盼未來市長「一棒接一棒」

    八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程正式啟動。（記者洪臣宏攝）

    八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程正式啟動。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/25 14:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（25）日出席「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」動土儀式，他指出，政府已經在仁武治水投資27億元，最後一哩路就是後勁溪貫通到下游楠梓區的高鐵高架的瓶頸段，正向中央爭取，他還說，他就做到這裡，由未來市長「一棒接一棒」，台下有意爭取市長的3名立委都露出會心一笑。

    陳其邁偕同經濟部水利署副署長陳建成、立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、議長康裕成率領該選區議員及多名當地里長出席動土儀式，見證關鍵性一刻。

    陳其邁受訪時指出，八涳橋的改建及曹公新圳護岸的加寬工程，將針對從上游的曹公新圳及獅龍溪匯集過去造成瓶頸的問題，做通盤解決，總共在這2年包括曹公新圳的堤岸加寬、觀音湖的整建，以及抽水站的設立，共投資約27億元，他感謝水利署、農田水利署、立委、市議會及各界支持。

    高市水利局指出，後勁溪排水上游為獅龍溪排水與曹公新圳排水，雖然中下游已陸續完成整治，但匯流處八涳橋及其上下游渠段約有205公尺範圍因河道束縮，加上曹公新圳右岸約有225公尺排水線型不佳，遇到豪雨時容易發生淹水。

    凱米颱風過後，市府水利局拓寬瓶頸段、增高防洪牆及新闢滯洪池等多項策略，並獲中央補助約11.2億元，其中，八涳橋改建及曹公新圳匯流口拓寬工程總經費約6.3億元，主要進行橋梁改建及渠道拓寬，並於獅龍溪與曹公新圳匯流口處增設導流牆，該工程預計於2026年底前完工，預計可使匯流口河道水位降低一公尺以上。

    陳其邁致詞時指出，除八涳橋河道拓寬外，亦積極推動曹公新圳上游興建十九灣滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及曹公新圳、獅龍溪堤岸加高等，期望透過完整的水利系統提升防洪韌性。

    水利局表示，八涳橋預計今年10月進行橋梁拆除工程，施工期間將進行河道與橋梁改建作業，周邊交通將會有管制與改道措施。

    陳其邁視察曹公新圳及八涳橋。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁視察曹公新圳及八涳橋。（記者洪臣宏攝）

    「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」今天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

    「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」今天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播