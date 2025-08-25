陳其邁推仁武治水最後一哩路 盼未來市長「一棒接一棒」

八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程正式啟動。（記者洪臣宏攝）

2025/08/25 14:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（25）日出席「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」動土儀式，他指出，政府已經在仁武治水投資27億元，最後一哩路就是後勁溪貫通到下游楠梓區的高鐵高架的瓶頸段，正向中央爭取，他還說，他就做到這裡，由未來市長「一棒接一棒」，台下有意爭取市長的3名立委都露出會心一笑。

陳其邁偕同經濟部水利署副署長陳建成、立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、議長康裕成率領該選區議員及多名當地里長出席動土儀式，見證關鍵性一刻。

陳其邁受訪時指出，八涳橋的改建及曹公新圳護岸的加寬工程，將針對從上游的曹公新圳及獅龍溪匯集過去造成瓶頸的問題，做通盤解決，總共在這2年包括曹公新圳的堤岸加寬、觀音湖的整建，以及抽水站的設立，共投資約27億元，他感謝水利署、農田水利署、立委、市議會及各界支持。

高市水利局指出，後勁溪排水上游為獅龍溪排水與曹公新圳排水，雖然中下游已陸續完成整治，但匯流處八涳橋及其上下游渠段約有205公尺範圍因河道束縮，加上曹公新圳右岸約有225公尺排水線型不佳，遇到豪雨時容易發生淹水。

凱米颱風過後，市府水利局拓寬瓶頸段、增高防洪牆及新闢滯洪池等多項策略，並獲中央補助約11.2億元，其中，八涳橋改建及曹公新圳匯流口拓寬工程總經費約6.3億元，主要進行橋梁改建及渠道拓寬，並於獅龍溪與曹公新圳匯流口處增設導流牆，該工程預計於2026年底前完工，預計可使匯流口河道水位降低一公尺以上。

陳其邁致詞時指出，除八涳橋河道拓寬外，亦積極推動曹公新圳上游興建十九灣滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及曹公新圳、獅龍溪堤岸加高等，期望透過完整的水利系統提升防洪韌性。

水利局表示，八涳橋預計今年10月進行橋梁拆除工程，施工期間將進行河道與橋梁改建作業，周邊交通將會有管制與改道措施。

陳其邁視察曹公新圳及八涳橋。（記者洪臣宏攝）

「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」今天舉行動土儀式。（記者洪臣宏攝）

