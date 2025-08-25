苗栗史上最大棄土案破壞國土保育 環境部：規劃「智慧圍籬」系統防範

苗栗檢警環聯手破獲一起苗栗史上最大集團性環保案件。（環境部提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕苗栗檢警環聯手破獲一起苗栗史上最大集團性環保案件，該案業者長期傾倒營建廢棄土，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利益所得，經專案小組歷時8個月搜索，共起訴49人，不法利益所得總額推估近新台幣3億元；環境部環境管理署署長顏旭明提醒，環境部推動「廢棄物清理法」修法，將違反廢棄物清理法刑度自5年提升至7年，同時也向行政院爭取經費，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，偵測、溯源污染源，讓違法情事無所遁形。

苗栗地方檢察署今（25）日上午舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊-攜手環境部破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪」記者會；此次破獲的非法棄置營建廢棄土案，由苗栗地方檢察署檢察官彭郁清指揮偵辦，並偕同環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗縣環保局等單位成立跨機關專案小組。

該小組歷時8個月，執行7次大規模橫跨5縣市共34處地點搜索，並透過環管署中區環境管理中心勾稽分析相關不法業者金錢流、物質流及資料流，分析廢棄物成分及追溯廢棄物來源，查獲營建廢棄土從承包工地清運、運輸車隊、非法傾倒到配合開立假證明土資場的完整犯罪產業鏈。

調查發現，多家營建廢棄土清運公司與土資場串通，透過虛偽蓋章、掃描QR Code等手段製造合法進場假象，實際卻將營建廢棄土運至未經許可的「土尾」，造成土地裸露與水土保持破壞，該案查獲苗栗縣內多處非法棄置地點，面積達33933平方公尺，約等同5座足球場大小，全案於今（114）年3月偵結。

苗栗地檢署以廢棄物清理法、刑法偽造文書罪等多項罪名，共起訴49人，不法利益所得總額推估近新台幣3億元，已由苗栗地方檢察署查扣公告現值逾1.2億元的不動產及現金2,400萬元。本案另針對犯罪工具實體扣押，創下全國扣押曳引車數量紀錄，共查扣39台曳引車。

顏旭明表示，營建廢棄物非法棄置案件，近年已轉向集團化、組織化運作模式，對生態環境與國土保護造成嚴重威脅。為有效遏止此類犯罪，環境部推動「廢棄物清理法」修法，將違反廢棄物清理法刑度自5年提升至7年，未來將持續透過與法務部、內政部等跨部會合作及智慧科技執法，打擊環境犯罪鏈。

不只如此，顏旭明指出，環境部已向行政院爭取經費，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，布建2200處e-Tag及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，第一時間偵測、溯源污染源，讓違法情事無所遁形。

環管署提醒，營建廢棄物非法回填行為，嚴重破壞地力與生態行為，依「廢棄物清理法」第46條刑責規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科最高新台幣1500萬元罰金，同時也強調，政府對於破壞國土及污染環境的行為絕不寬貸，呼籲產源端業者，營建廢棄物及營建剩餘土石方應分別依「廢棄物清理法」及「營建剩餘土石方處理方案」等相關規定妥善清理，若未依規定辦理，不僅可能面臨刑責外，還須負擔連帶清理與環境改善責任。

業者長期傾倒營建廢棄土嚴重破壞環境並獲取龐大不法利益所得，經專案小組歷時8個月搜索，共起訴49人，不法利益所得近3億元。（環境部提供）

