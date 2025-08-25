為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    10/24大林城堡健走馬拉『鬆』 報名秒殺

    大林城堡健走馬拉『鬆』活動起終點佐登妮絲城堡。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/25 13:50

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔美產業園區以城堡之美風靡全台，遊客絡繹不絕，成了大林的觀光招牌。大林鎮公所10月24日攜手各觀光工廠聯合舉辦大林城堡健走馬拉『鬆』活動，由佐登妮絲城堡出發，經老楊方城市、歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園再回到佐登妮絲城堡，來回全長6.4公里，線上報名限額1500名，結果8月23中午開放報名不久就額滿，出現秒殺的盛況。

    大林鎮公所指出，台灣光復節3天連假第1天的10月24日舉辦這場別開生面的城堡健走馬拉『鬆』，活動地點就在遠近馳名的佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、老楊方城市與歐樂沃築夢城堡，讓參加者輕鬆徜徉各城堡，感受異國風情。

    活動採線上免費報名，開放報名時間為8月23日中午12點至9月30日晚上23點59分，結果第1波網路限額1500名，很快就額滿。網路報名參加者，凡報到成功就享有集章摸彩券、物資包，於中午11點前依序完成集章還能獲得完賽禮，數量有限送完為止。

    鎮公所表示，活動當天開放現場報名，但不提供物資包等物。活動報到時間為上午7點至8點，逾時不候，報到地點為佐登妮絲城堡 （嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號）。

    位於嘉義縣大埔美產業園區的歐樂沃築夢城堡。（記者蔡宗勳攝）

    大林城堡健走馬拉『鬆』活動焦點之一的蓋婭莊園。（記者蔡宗勳攝）

