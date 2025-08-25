搭台灣好行遊台南 7大主題體驗遊程360名額開搶

台南市台灣好行路線推7大主題體驗遊程，市長黃偉哲偕相關業者及旅遊節目主持人蔓越莓大力推薦。（記者王姝琇攝）

2025/08/25 13:45

〔記者王姝琇／台南報導〕台南集結5條台灣好行路線，於9至11月推出「搭好行．遊台南有夠好玩」7大主題體驗遊程，共20場次，明天（26日）中午12點在「秘境旅遊」平台開賣。觀旅局長林國華說，今年可望突破10萬人次搭乘台灣好行。

林國華指出，台南推動台灣好行觀光公車邁入第15年，8月新加入「168虎埤老街線」，加上98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線及111台南小港機場線，目前台南共有5條台灣好行路線；為吸引遊客搭乘台灣好行遊台南，觀旅局持續辦理主題體驗遊程，安排專業導遊，帶領民眾探索旅遊，結合台南美食、手作、自然體驗，讓每趟旅程都成為獨一無二的回憶。

今年度推出的7大主題體驗遊程，包括東山咖啡線的《山上的咖啡師×美肌泥漿溫泉》、梅嶺線的《梅莊職人×五感品梅》、168虎埤老街線的《大目降在地引路人×筍農職人》，以及98府城台江線的四大主題，《椪糖職人×尋味安平》品嚐童年甜香，漫步安平巷弄；《陶藝職人×穿越台南前世今生》在土與火之間感受台南歷史的溫度；《養蚵職人×海龍王出巡》走進潟湖看海風孕育的日常與傳說；《府城繡職人×台南美學究極》感受在針線之間，繡出府城百年美感。

林國華說，去年已有約8萬人次搭乘，今年可望破10萬人次。市長黃偉哲強調，台南5條台灣好行路線，能串聯台南各大景點，讓旅客以套票或單點方式自由上下車，一路暢遊美景、美食與人情味，打造出台南獨一無二的觀光品牌，載客率與遊客回饋十分亮眼；今年更邀請名旅遊節目主持人蔓越莓親自體驗旅遊，用旅人的眼睛與腳步，傳遞搭公車旅行的魅力。

台灣好行主題體驗遊程20場次、共360個名額，於26日中午在「秘境旅遊」開放報名。另外，觀旅局也結合不同好行路線、所需日程（如1日券）及周邊順遊景點等，推出3大類型、共13款旅遊套票，9月1日起於台南輕鬆遊平台上架，其中10款好行相關套票同步祭出限量5折優惠，共500組。觀旅局也持續招募台灣好行特約店家提供優惠，共創觀光與商圈雙贏。

搭乘今年8月新加入的台灣好行「168虎埤老街線」前往大坑休閒農場（圖）賞美景。（記者王姝琇攝）

台南5條台灣好行路線結合在地美食、手作和自然體驗，推出7大主題體驗遊程。（記者王姝琇攝）

