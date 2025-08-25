為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    強化重大環保違規資訊揭露 環境部升級「列管污染源資料查詢系統」

    環境部環境管理署升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，提供民眾、企業與政府機關更即時、便利的查詢服務，讓重大環保違規資訊公開透明化。（環境部提供）

    環境部環境管理署升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，提供民眾、企業與政府機關更即時、便利的查詢服務，讓重大環保違規資訊公開透明化。（環境部提供）

    2025/08/25 14:14

    〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部環境管理署推動數位治理，全面升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，提供民眾、企業與政府機關更即時、便利的查詢服務，讓重大環保違規資訊公開透明化，提升施政透明度。

    環管署指出，長期以來，環境部接受經濟部、財政部、櫃買中心與臺灣證券交易所等單位在辦理企業投資抵減、上市上櫃、稅務優惠與補助等業務之查詢，對象企業是否有違反環保法規情節重大情事。

    環管署表示，基於《政府資訊公開法》核心精神，保障廣大民眾權利，主動盤點所有環保法規違規情節重大資料，揭露納入空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、噪音管制法、水污染防治法、飲用水管理條例、土壤及地下水污染整治法、廢棄物清理法、資源回收再利用法、環境影響評估法等情節重大情形；因此強化系統操作介面與資料欄位，將資訊整合至「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」 中。

    環管署說明，透過該一站式平台，投資人可進行企業自我檢視，即時掌握企業的環保違規紀錄，降低因資訊不對等所帶來的投資風險，有助於協助政府部門審查企業補助與上市上櫃申請案，更讓一般民眾能輕鬆查詢企業的環保表現，共同監督企業落實社會責任。

    環管署表示，該平台每年約可減少政府機關200多件查詢公文、1萬多家次事業單位查詢反覆公文的流程，節省大量時間、紙張與人力成本。

    環境部環境管理署升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，提供民眾、企業與政府機關更即時、便利的查詢服務，讓重大環保違規資訊公開透明化。（記者黃宜靜攝）

    環境部環境管理署升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，提供民眾、企業與政府機關更即時、便利的查詢服務，讓重大環保違規資訊公開透明化。（記者黃宜靜攝）

