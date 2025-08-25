打造智慧校園 台大校內將可見機器人割草、巡邏

智慧割草機器人1次可以工作4小時。（記者林曉雲翻攝）

2025/08/25 14:02

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學體育室、機械工程學系與優式機器人公司今（25）日啟動合作，以「智慧割草機器人」為起點，共同打造智慧校園，台大校內將可看到3台新世代割草機器人，自動維護校園綠地，未來還將開發試行「智慧巡邏機器人」，台大強調，科技不只是輔助工具，而是與教育、生活緊密交織的新型智慧生態。

台大副校長丁詩同表示，智慧校園是台大校長陳文章力推的發展方向，此次合作不只是校園環境的升級，更是教育模式的突破，將學生從被動學習者，轉變為未來智慧服務的創造者。

優式機器人公司執行長、台大電機系校友陳招成強調，智慧校園是一個可持續進化的實驗場域，學生的創意與工程實踐將是推動它持續前進的核心力量，優式機器人公司先提供3台新世代割草機器人給台大，機器人能自動維護校園綠地，展現穩定高效的智慧營運，更將化身為機械工程學系「智慧車輛設計與實務」課程的實驗平台，透過師生的軟硬體改裝與創新設計，這些機器人將逐步融入台大校園特色，演變成專屬於台大的智慧助理。

陳招成說明，割草機器人重約28公斤，一次作業時間最長約4小時，充電時間約3小時，割草寬度約35公分，割草高度可調範圍為1.2至10公分，搭載高通AI晶片，實現無邊界智慧割草、智慧避障、機隊作業，以APP管理，提供智慧環保的割草新解方。

台大與優式也將試行「智慧巡邏機器人」，陳招成表示，該機器人將結合AI智慧偵測、環境感測模組、360度全景攝影、夜間照明以及緊急通報機制，預計可投入校園安全維護與巡檢作業，打造全天候的智慧守護者，全面推進智慧校園的願景。

丁詩同表示，台大和優式不僅是技術合作，更是一場教育革新，透過校友回饋學校，學生腦力激盪等的合作，三方協力讓台大校園成為科技與教育共創的實驗場，創新應用的DNA不斷傳承，讓學生能實際參與、設計、改良，甚至定義未來校園的智慧服務樣貌。

打造智慧校園，台大今天和優式公司啟動合作，校內將可見智慧割草機器人整地，未來也會試行智慧機器人巡邏。（記者林曉雲攝）

