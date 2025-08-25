9/3部分航班軍人空位升等商務艙 長榮、立榮航空也跟進

長榮航空及立榮航空9月3日部分台灣出發的國際線航班，提供軍人空位升等商務艙。（記者吳亮儀攝）

2025/08/25 13:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕9月3日是軍人節，繼華航及華信航空，長榮航空及立榮航空也宣布，當天台灣出發的部分國際線航班，現役軍人享空位升等商務艙服務。長榮航空也藉此向所有守護家園的軍人致上最高敬意。

長榮航空表示，9月3日當天，現役軍人搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇；請持軍人身分證於上述出發地機場的長榮航空票務櫃台，完成查驗及登記，即可參加此活動，細節請於活動當日洽出發地機場票務櫃台。

不過，長榮航空提醒，升等禮遇僅適用於桃園、松山、高雄機場出發之亞洲區域兩艙等服務航線。以下航班號不適用本禮遇方案：曼谷航班BR75、BR67、BR211、BR201，新加坡航班BR215、BR225，雅加達航班BR237，胡志明航班BR391、BR395，上海航班BR712。

另外，長榮航空表示，自9月3日起，原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行1位持眷屬證的眷屬。

