為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9/3部分航班軍人空位升等商務艙 長榮、立榮航空也跟進

    長榮航空及立榮航空9月3日部分台灣出發的國際線航班，提供軍人空位升等商務艙。（記者吳亮儀攝）

    長榮航空及立榮航空9月3日部分台灣出發的國際線航班，提供軍人空位升等商務艙。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/25 13:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕9月3日是軍人節，繼華航及華信航空，長榮航空及立榮航空也宣布，當天台灣出發的部分國際線航班，現役軍人享空位升等商務艙服務。長榮航空也藉此向所有守護家園的軍人致上最高敬意。

    長榮航空表示，9月3日當天，現役軍人搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇；請持軍人身分證於上述出發地機場的長榮航空票務櫃台，完成查驗及登記，即可參加此活動，細節請於活動當日洽出發地機場票務櫃台。

    不過，長榮航空提醒，升等禮遇僅適用於桃園、松山、高雄機場出發之亞洲區域兩艙等服務航線。以下航班號不適用本禮遇方案：曼谷航班BR75、BR67、BR211、BR201，新加坡航班BR215、BR225，雅加達航班BR237，胡志明航班BR391、BR395，上海航班BR712。

    另外，長榮航空表示，自9月3日起，原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行1位持眷屬證的眷屬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播