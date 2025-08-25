環境部規劃建構全國「智慧圍籬」系統 全面監控非法棄土

環境管理署長顏旭明今天參加在苗栗地檢署召開的破案記者會中強調，環境部將規劃建構全國「智慧圍籬」系統 ，全面監控非法棄土。（記者張勳騰攝）

2025/08/25 13:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕環境部環境管理署攜手苗栗地檢署破獲苗栗史上最大棄土案，不法獲利近3億；環境管理署長顏旭明今（25）日參加在苗栗地檢署召開的破案記者會中強調，環境部已向行政院爭取經費，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，布建2200處e-Tag及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，以第一時間偵測、溯源污染源，讓違法情事無所遁形，守護國土與環境。

顏旭明致詞表示，營建廢棄物非法棄置案件，近年已轉向集團化、組織化運作模式，對生態環境與國土保護造成嚴重威脅。為有效遏止此類犯罪，環境部正推動廢棄物清理法修法，將違反廢棄物清理法刑度自5年提升至7年。未來將持續透過與法務部、內政部等跨部會合作及智慧科技執法，全面打擊環境犯罪鏈。環境部已向行政院爭取經費，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，布建2200處e-Tag及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，以第一時間偵測、溯源污染源，讓違法情事無所遁形。

環境管理署表示，營建廢棄物非法回填行為嚴重破壞地力與生態行為，依廢棄物清理法第46條刑責規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科最高1500萬元罰金。政府對於破壞國土及污染環境的行為絕不寬貸，同時呼籲產源端業者，營建廢棄物及營建剩餘土石方應分別依廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等相關規定妥善清理，若未依規定辦理，不僅可能面臨刑責，還須負擔連帶清理與環境改善責任，後果得不償失。

