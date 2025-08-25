新北非洲豬瘟兵棋推演登場 採模擬劇強化跨局處防疫應變能力

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演實際演繹豬隻解剖採樣作業流程。（記者羅國嘉攝）

2025/08/25 14:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕為強化防堵非洲豬瘟疫情，新北市動物保護防疫處於今（25日）舉辦「新北市非洲豬瘟災害防救兵棋推演」，邀集市府13個局處、國防部新北市後備指揮部、農業部防檢署、獸醫研究所及產業團體參與。此次推演採模擬劇方式呈現防疫觀念及操演流程，並結合人員實兵演練，模擬疫情發生時的應變與通報流程，提升各單位面對重大動物疫病時的快速反應能力。

此次兵棋推演於市府6樓進行，現場佈置模擬養豬場及撲殺掩埋地，演練情境涵蓋外縣市及本市疫情發生時，市府成立災害應變中心進行橫向協調。模擬劇以豬農因購進未做好防疫的豬隻而導致暴斃事件為開端，展示防疫人員指導豬農通報流程的重要性，並說明若確診非洲豬瘟，不僅需全場撲殺且無補償，並依《動物傳染病防治條例》處5至100萬元罰鍰。演練中，防疫人員實際穿脫防護衣、進行採樣送驗及撲殺操作，最後由各局處彙報災後復原措施，強化垂直及橫向協作能力。

農業局長諶錫輝指出，截至目前全球非洲豬瘟疫情已擴散至82國，亞洲區已有19國發生疫情，去年及今年6月金門曾出現海漂豬檢驗呈陽性，顯示疫情仍嚴峻。台灣成功撲滅口蹄疫及傳統豬瘟，成為亞洲少數三大豬瘟非疫區，成果依靠防疫人員持續演練、監測與消毒，才能有效降低養豬產業風險。

動保處長楊淑方呼籲，養豬戶及相關產業應落實場區生物安全措施，遵守防疫規範，遇到可疑疫情應立即通報，並保持高度警覺。唯有隨時具備防疫意識，才能共同守護畜牧產業安全，防止疫情破口造成重大損失。

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演實際演繹防護衣穿脫消毒作業流程。（記者羅國嘉攝）

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演實際演繹撲殺掩埋作業流程。（記者羅國嘉攝）

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演實際演繹撲殺掩埋消毒作業流程。（記者羅國嘉攝）

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演防護衣穿著作業流程。（記者羅國嘉攝）

動保處防疫人員進行非洲豬瘟災害防救兵棋推演實際演繹豬隻解剖採樣作業流程。（記者羅國嘉攝）

