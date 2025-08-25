邱議瑩提議高市府四維行政中心搬到高雄車站商業大樓 台鐵回應了

立委邱議瑩建議高市府四維行政中心可暫時搬進高雄車站商業大樓。（邱議瑩團隊提供）

2025/08/25 13:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委邱議瑩提出高市府四維行政中心搬遷高雄車站新大樓構想，可串聯周邊商圈帶動商機；台鐵指出，「商業」大樓是經都市計畫設定用途，如果市府搬進去可能會有「問題」。

邱議瑩傾聽之旅昨在三民區覆鼎金保安宮舉行，她提出全力推動市府四維行政中心暫搬遷到高雄車站新大樓（商業大樓），結合高雄車站大都更計畫，並串連鄰近4大商圈及鐵路綠廊帶和車站天穹的觀光休閒特色，活絡商業機能。

她認為，如果將四維行政中心遷移到商用大樓，對於洽公民眾，可善用台鐵、捷運、公車等大眾運輸更便利，人潮也能為商圈帶來繁，至於四維中心原址若推動都更，預估可創造至少300億以上商機，是雙贏策略。

高市議張博洋今年5月在議會質詢時，也曾提出類似構想，當時市長陳其邁答詢肯定這建議非常有創意，他個人也覺得可考慮，藉由行政中心轉移，可帶動城市發展軸線；但站在現實面仍須考量財務、空間等諸多因素，且光是一棟商業大樓面積，還不夠高市府四維中心需求。

台鐵對此建議回應，高雄車站兩側的商業大樓、旅館大樓，都是經過都市計畫設定用途的建案，照理說商業大樓就是須要有商業行為、「用來賺錢的」，如果市府搬進去，可能會有些問題，商業大樓目前招商中，相關規定可參考公告。

高雄車站商業大樓（西側白棟）今年3月下旬公告招商，採20年租金、底價1.5億元，說明會吸引34家廠商參加，6月4日下午截止收件後僅1家投標、不符規定（流標）；台鐵後續啟動第二次公告招商，9月5日下午5時截止收件，跟第一次不同的是調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低民間機構前期投資疑慮及風險。

邱議瑩建議高市府四維行政中心可先搬進高雄車站商業大樓，台鐵低調表示，那是經過都市計畫設定用途的建案。（記者王榮祥攝）

