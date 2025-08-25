為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推廣虱目魚美味 台南市府聯手全聯

    台南虱目魚產量居全國之冠，台南市政府攜手全聯實體通路行銷。（記者王涵平攝）

    台南虱目魚產量居全國之冠，台南市政府攜手全聯實體通路行銷。（記者王涵平攝）

    2025/08/25 13:08

    〔記者王涵平／台南報導〕台南虱目魚產量居全國之冠，台南市政府攜手全聯實體通路行銷，主廚吳秉承現場料理「鳳梨醬燒虱目魚肚」，台南市長黃偉哲親自解說台南經典美味，吸引不少消費者品嘗、選購。

    台南市政府、農業部漁業署、台南市友善養殖漁產生產合作社與全聯今在全聯台南學甲華宗門市舉辦行銷活動，黃偉哲表示，台南虱目魚養殖區域涵蓋七股、安南、學甲、北門及將軍等行政區，總養殖面積約達3291公頃，養殖規模或年產量皆居全國之冠，台南虱目魚品質穩定，無論來自魚塭或鹹水養殖場，虱目魚粥、煎魚肚等皆具代表性，廣受民眾喜愛，營養美味、價格親民，是CP值極高的優質水產品。

    農業局表示，台南積極推動智慧水產養殖，引進物聯網等科技技術，在加工與物流端導入冷鏈管理，確保產品新鮮、安全，讓消費者吃得更安心。

    全聯指出，活動自8月15日至9月11日止，凡至全聯全台實體門市購買指定台南虱目魚商品，即享「任選2件現折20元、3件現折35元」優惠。同時，消費者憑發票登錄還可參加「抽黃金豆」（每顆重0.5錢）活動，將抽出10位幸運得主。

    台南虱目魚產量居全國之冠，台南市政府攜手全聯實體通路行銷，主廚吳秉承現場料理「鳳梨醬燒虱目魚肚」，台南市長黃偉哲親自解說經典美味。（記者王涵平攝）

    台南虱目魚產量居全國之冠，台南市政府攜手全聯實體通路行銷，主廚吳秉承現場料理「鳳梨醬燒虱目魚肚」，台南市長黃偉哲親自解說經典美味。（記者王涵平攝）

