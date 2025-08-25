為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基市中小學校長會議 副市長邱佩琳宣布投入1．38億優化校園場館設施

    114年度基隆市校園長會議今天在國立海洋科技博物館舉行，副市長邱佩琳也允諾市府會全力做學校後端。（基隆市政府提供）

    114年度基隆市校園長會議今天在國立海洋科技博物館舉行，副市長邱佩琳也允諾市府會全力做學校後端。（基隆市政府提供）

    2025/08/25 13:41

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府教育處今天（25日）在國立海洋科技館舉辦「114學年度基隆市公私立國民中小學校長暨公立幼兒園園長會議」，基隆市副市長邱佩琳表示，114年度更投入1．38億元，優化校園運動場館與體育設施，並與工務處合作推動校園通學步道改善計畫，已有8校預計於今年完工，另有5校持續申請與設計中。

    邱佩琳首先以「十年樹木、百年樹人」強調教育的重要性，感謝各校長、園長多年來的付出與奉獻。她指出，現今校長的角色愈加多元與艱鉅，除了繁重的行政業務，還須因應人工智慧（AI）、社群網路及媒體環境的快速變化，展現更強的領導力與因應能力。

    她期勉校長們若遇困難應即時向教育處及市府反映，市府將全力協助，共同推進教育發展，讓基隆成為台灣的驕傲。

    教育處長徐嬿立表示，隨著AI數位轉型加速，會議中除宣導資訊安全防護的重要性外，市府也宣布推動「AI先行—百師擁證計畫」，將分階段培訓AI種子教師，全面提升教師AI教學與應用能力。

    另外，在校園環境改善方面，教育處指出，基隆市已獲中央補助1億1○56萬2○○○元，將進行33校162間廁所整建工程，惠及13,165名師生。同時，今（114）年度更投入1．38億元，優化校園運動場館與體育設施，並與工務處合作推動校園通學步道改善計畫，已有8校預計於今年完工，另有5校持續申請與設計中。

    此外，教育處也啟動「基隆市緊急安置助理員計畫」，協助尚未完成鑑定的疑似特教學生，能及時獲得生活與學習支持。另規劃「教師防禦性法律諮詢計畫」，由專業律師提供法律諮詢與風險評估，協助釐清體罰、霸凌或性平事件的相關疑慮，保障教師專業並強化校園安全。

    114年度基隆市校園長會議今天在國立海洋科技博物館舉行，副市長邱佩琳（圖中）頒發感謝狀給教育處諮詢顧問。（基隆市政府提供）

    114年度基隆市校園長會議今天在國立海洋科技博物館舉行，副市長邱佩琳（圖中）頒發感謝狀給教育處諮詢顧問。（基隆市政府提供）

