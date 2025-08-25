新庄滯洪池廢光電板未清完已被罰900萬 彭啓明：再不清除政府將接手處理

颱風丹娜絲重創台灣太陽光電設施，目前多數已打撈上岸並暫置、去化，惟元昱公司嘉義新庄滯洪池仍多次逾期未清；對此，環境部長彭啓明表示，今日嘉義地檢署主任檢察官預計親自至案場，若業者仍未完成清除，將不排除由政府接手處理。（資料照，記者王善嬿攝）

2025/08/25 13:17

〔記者黃宜靜／台北報導〕颱風丹娜絲7月重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽能板毀損，目前多數已打撈上岸暫置、去化，惟元昱公司嘉義新庄滯洪池仍多次逾期未清，目前已被開罰900萬；對此，環境部長彭啓明表示，今日嘉義地檢署主任檢察官預計親自至案場，若業者仍未完成清除，將不排除由政府接手處理。

環境部上週統計，此次接連風災共計33案場光電板受損，約13萬5千片，分類整理後目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地，剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。

彭啓明今日出席「2025年亞太環境教育國際工作坊」，會中接受媒體受訪時表示，新庄滯洪池至今仍未清理完畢，目前環境部已對元昱公司多次開罰，至今累積至900萬；嘉義地檢署主任檢察官預計今天會到案場，若業者再不完成清除，政府就會接手處理。

彭啓明表示，像元昱這樣的業者完全不合格，也不符合社會期待，應要提早退出；日前已與經濟部提出全面總體檢想法，剛請辭的經濟部長郭智輝也十分認同，雖其請辭了，但能源政策是延續性的，經濟部後續應該也會啟動總體檢，而環境部這邊也很樂意配合。

