    首頁　>　生活

    三重興穀國小操場共構停車場落成 9/1起試營運免費停車一個月

    新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/25 12:59

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，市長侯友宜今（25日）前往視察。該停車場斥資約7.5億餘元，規劃地上為操場及棒球練習場，地下2層規劃329格汽車位、70格機車位。侯友宜當場宣布，興穀國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免費停車一個月。

    侯友宜指出，興穀國小在市府與各界努力下，校園經過多年翻新，從新建校舍、社福大樓、地下停車場，到操場與棒球練習場，已煥然一新。學校發展也從「學齡」延伸至「全齡」，由「學區」走向「社區」，讓長輩與孩子能在此共融共榮；此次落成的地下停車場，上方操場與棒球練習場符合小馬聯盟規範，強化興穀國小棒球隊的基層能量，延續培育國手的傳統，為台灣棒球扎根。

    工務局長馮兆麟表示，該校也位於正在開發中的二重疏洪道重劃區，校舍鄰近市定古蹟先嗇宮，及興建中的三重第二行政中心，整體發展帶動人口大幅成長，加上原有路外停車空間因建案開發減少，及先嗇宮活動期間信眾停車不便，因此將公有土地及校舍進行改建，交通局也導入智慧化停車管理，緩解在地停車需求，提升服務品質。

    新建工程處長簡必琦說明，此次的操場興建地下停車場工程，規劃第一層為學校運動場，地下二層規劃329汽車位、70機車位，且此次特別透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場和周邊環境結合。

    議員顏蔚慈表示，此次興穀國小配合校園地下化，不僅改建棒球場與運動場，也增設地下停車空間，對因應人口成長具有重要意義，不過也提醒，雖然停車場設計美觀且具通透感，但仍須經過豪大雨的考驗，以檢驗工程品質。她強調，三重、蘆洲乃至新北各地都有新興城鎮發展需求，老舊校舍的改建也應同步推進。

    新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，市長侯友宜前往視察。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，市長侯友宜前往視察。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（25）日視察興穀國小操場共構地下停車場完工，並為興穀國小棒球隊舉辦的友誼賽開球，體驗新的運動場地。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（25）日視察興穀國小操場共構地下停車場完工，並為興穀國小棒球隊舉辦的友誼賽開球，體驗新的運動場地。（記者羅國嘉攝）

    新工處因應興穀國小特色運動亮點設置棒球練習場，讓學童有完整運動空間也讓棒球隊有專屬訓練基地。（記者羅國嘉攝）

    新工處因應興穀國小特色運動亮點設置棒球練習場，讓學童有完整運動空間也讓棒球隊有專屬訓練基地。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

    新工處代辦興建興穀國小操場共構地下停車場工程，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。（記者羅國嘉攝）

