BTC會議開幕 吳誠文：今年將成立健康數據服務公司

行政院秘書長龔明鑫出席2025行政院生技產業策略諮議委員會議，會中致詞並與來賓台上一同合影。（記者田裕華攝）

2025/08/25 12:40

〔記者黃宜靜／台北報導〕2025行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今上午舉行開幕典禮，議題聚焦優勢延續、應用創新及永續與調適。國科會主委吳誠文表示，今年行政院將成立健康數據服務公司，盼帶動民間產業，推動健康數據服務應用。

吳誠文表示，去年接任國科會時，協助行政院在制定半導體政策時，曾提出4重點，包括：優勢延續、國際擴展、應用創新及永續與調適，其中優勢延續、應用創新及永續與調適為此次BTC主題，至於國際擴展則是融入以上3項中。

行政院秘書長龔明鑫致詞時表示，BTC從2005年開始舉辦，至今已走過20個年頭。2007年生技新藥產業發展條例奠定重要基礎，提供了租稅誘因；到了2021年時，將生技新藥發展條例升級為生醫產業發展條例，擴大租稅獎勵範圍，也涵蓋醫材、再生醫療等領域；到了2024年，生技醫藥產業營業額達新台幣7700億元，上市的新藥和醫材約95項、500多個審定項目，是200多家廠商的成果。

龔明鑫談及，總統賴清德提出健康台灣願景，生技產業將依循該主軸配合發展；加上AI時代來臨，也有益於醫療器材和生技新藥發展，國科會明年將推動AI新十大建設，屆時如何將生技新藥、健康產業結合推動也是一大重點。

吳誠文宣布，行政院今年將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據應用服務，由政府引導照顧國民健康，透過該平台，提供醫療院所和照護機構等創新應用系統、連結智慧機器人產業，從軟體、軟硬體整合甚至是自動化機械化設備，將台灣既有產業優勢，服務國人。

吳誠文強調，健康數據服務公司也受到許多科技產業支持，包含緯創資通、廣達等公司都樂意參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等國內醫學中心也表示樂意加入，不只如此，還有許多企業、學術和醫學等領導人也都非常支持。

