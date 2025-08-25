為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    面對美國關稅 賴清德：180億方案挺台灣農漁業

    賴清德總統今接見「第49屆全國十大傑出農業專家」，有10位得獎人從405位候選人中脫穎而出。（總統府提供）

    賴清德總統今接見「第49屆全國十大傑出農業專家」，有10位得獎人從405位候選人中脫穎而出。（總統府提供）

    2025/08/25 12:11

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「第49屆全國十大傑出農業專家」時表示，面對美國新的關稅政策，政府已提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、消費者更安心、讓農業更永續發展。

    賴清德表示，「全國十大傑出農業專家」選拔已邁入第49屆，恭喜所有得獎者從405位候選人中脫穎而出，以及對台灣農業長期的付出與貢獻。同時感謝國際同濟會台灣總會、台灣農業交流協會秉持社會服務精神，透過公開透明評選，肯定各個不同領域專家，積極奉獻農業精神與價值。

    賴清德提到，10位得獎人來自農業不同領域，卻都有專業、創新與堅持的共同特質，包含在植物保護與作物育種領域守護農民的邱燕欣科長、鍾嘉綾教授；在動物防疫、畜牧創新方面表現傑出的邱明堂院長、程梅萍副所長；在加工加值、循環利用領域積極開創新局的江伯源特聘教授、何振隆組長；在智慧農業領域，創造豐碩成果的楊智凱組長；國際農業防線的守門人-葉文斌系主任；在地方與教育扎根，為農業播下希望種子的孫正華副研究員、彭克仲處長。

    賴清德說，因為所有得獎者的投入，不但提升農業生產效率，幫助農民增加收入，也讓台灣農業持續進步，保持競爭優勢。當前台灣農業面臨許多挑戰，包括極端氣候肆虐、全球經貿秩序重組以及農民高齡化導致勞動力短缺等問題，在在都需要政府與民間攜手合作，才能一一克服。

    賴清德也提到，面對美國新的關稅政策，政府已經提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，提供從生產到外銷等各種不同層面協助。不只要協助農漁經營者短期資金穩定，更要著眼於長期發展趨勢，積極發展智慧農業，從根本來強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、讓消費者更安心、讓農業更永續發展。

    賴清德強調，政府需要更多專家學者的投入，在座各位就是未來農業領航者。對於各位得獎者甫完成與日本東京農業大學研討交流返國，不僅為台灣農業拓展國際視野，也期許未來和政府一起攜手，助農民一臂之力，讓農產品立足台灣、布局全球、行銷全世界。賴並再次恭喜所有得獎人，感謝大家的付出。

    賴清德總統今接見「第49屆全國十大傑出農業專家」時表示，政府已提出180億元農漁產業支持方案強化台灣農業體質與韌性。（總統府提供）

    賴清德總統今接見「第49屆全國十大傑出農業專家」時表示，政府已提出180億元農漁產業支持方案強化台灣農業體質與韌性。（總統府提供）

