注意儲水備用！台南4區8/28起停水、降壓供水21小時

台南市大內、左鎮、玉井及楠西等四區，八月二十八日上午九時至二十九日上午六時，有停水或降壓供水二十一小時情形。（自來水公司六區處提供）

2025/08/25 12:07

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為辦理台南市玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，以維持供水穩定。將從今年8月28日（週四）上午9時起至29日（週五）上午6時止，停水施工21小時，水公司籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機馬達電源，慎防發生火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發布颱風警報，則本次停水施工將取消。

請繼續往下閱讀...

水公司六區處表示，此次停水區域為台南市大內區、左鎮區（部分里別）及玉井區（部分里別）；水壓降低區域為玉井區及楠西區（皆為部分里別），影響戶數共8808戶（停水戶數2201戶、水壓降低6607戶）。除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水。惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲來水，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。

此次停水及水壓降低區域範圍如下：

【停水區域】：（1）玉井區：沙田里（坑內部落）、三埔里（神隆宮部落） 、層林里（樹王）；（2）左鎮區：中正里（左鎮老街、鳳梨坑、東平、牛角嶺）、睦光里（樹王、竹坑）；（3）大內區 : 內郭里、曲溪里、頭社里、二溪里、環湖里、石湖里（部分）

【水壓降低區域】：（1）玉井區：玉田里、望明里、中正里、豐里里、三和里、竹圍里、玉井里、沙田里、三埔里、層林里（部分）；（2）楠西區：龜丹里鳳萊園部落、灣丘里鳳興部落及鹿田里油車、東西煙部落。

水公司提醒，停水水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用汙染飲用水。有關停水訊息可撥打玉井營運所（06-5742323）、新市服務所（06-5973437） 或24小時客服專線1910，或上台水網站（https://web.water.gov.tw/wateroff /）查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法