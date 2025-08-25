豐原國民暨兒童運動中心今起試營運 7天免費人潮搶搶滾

豐原國民暨兒童運動中心今天起至8月31日試營運，7天免費。（記者歐素美攝）

2025/08/25 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕豐原國民暨兒童運動中心今天起至8月31日試營運，7天免費，今天一早湧入許多民眾搶鮮體驗，游泳池和綜合球場都出現排隊人潮，台中市運動局長游志祥表示，7天內都可預約免費體驗，呼籲民眾不用擠在今天。

豐原國民暨兒童運動中心今天起到31日試營運，9月1日正式啟用！ 運動局長游志祥表示，台中市各國民及兒童運動中心都有公益時段，平日不含寒暑假，上午8點至10點及下午2點到4點的公益回饋時段，年滿65歲的銀髮族、55歲以上原住民或是低收入戶，出示證明即可免費使用游泳池及體適能中心。持敬老愛心卡至國民運動中心使用各類球場、游泳池及體適能中心等設施，不論是球場租借、單次門票費用等皆可全額扣抵。

豐原國民暨兒童運動中心試營運首日，因正值暑假，許多家長帶孩童排隊想體驗游泳池，一樓游泳池區預約人多，1樓另有自日本鳥取引進的「初動負荷訓練室」，被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」，現場工作人員解說指出，該設備可提升關節活動度、加速肌肉反應並降低運動傷害。

二樓有體適能中心即健身房，樓另有親子探索基地和飛輪教室、韻律教室；三樓的綜合球場，提供籃球、羽球、排球等多項運動場地，今天上午時段都客滿，兒童多功能球場則規劃半場籃球、羽球及匹克球空間，也預約全滿。

由於現場人多，許多民眾捨電梯走樓梯，發現豐原國民暨兒童運動中心樓梯間高度較矮，貼有「小心碰頭」標示；游志祥表示，樓梯高度符合建築法規，但確實較低，提醒走樓梯的人要注意。

豐原國民暨兒童運動中心今起試營運，首日出現大批人潮，到處排隊。（記者歐素美攝）

豐原國民暨兒童運動中心，樓間高度較低，民眾容易碰頭要小心。（記者歐素美攝）

豐原國民暨兒童運動中心，樓間高度較低，上方貼有「小心碰頭」警示語。（記者歐素美攝）

