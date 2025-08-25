新北違規臨停檢舉「一市兩制」 陳世軒：新莊等區標準比板橋等區寬鬆

新北市新莊區一位民眾日前因違規臨時停車遭到開單，發現新莊違規檢舉條件比板橋區寬鬆，遂向市議員陳世軒陳情。（翻攝陳世軒臉書）

2025/08/25 13:46

首次上稿：12:38

更新時間：13:46（新增新北交大回應）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區一位民眾日前因違規臨時停車遭到開單，發現新莊違規檢舉條件比板橋區寬鬆，遂向市議員陳世軒陳情。陳世軒指出，當事人收到的罰單只有附上車輛停放人行道的單張畫面，但依法檢舉違規臨停應還要附上其他影像，質疑檢舉是否合規之餘，各行政區認定條件也不同，「一市兩制」民眾無所適從。

請繼續往下閱讀...

警察局交通大隊回應，理解民眾疑慮，並無差別執法，而是執行面因細節標準未臻一致所產生的誤解。

陳世軒表示，依照《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，檢舉違規臨時停車應提供「上、下客、貨臨時停車之照片或影像」及「車輛停止時間未滿三分鐘之照片或影像（包含停車及駛離畫面各一張）」，但陳情人收到的罰單只有附上車輛停放在人行道的一張畫面，質疑是否符合檢舉規定。

此外，陳世軒指出，如新莊、土城區，只要提供汽車停在人行道的簡短影片即可舉發，但板橋、新店區則要依細則要求，提供完整相關影像；這種A區容易檢舉、B區條件較複雜的狀況，民眾收到罰單，還得先搞清楚所在行政區標準，雙北都有這種「一市兩制」的情況發生。

陳世軒表示，各區各自為政，沒有統一標準，反而會讓民眾對於執法認定有質疑，執法標準不一是通盤性的全國問題，呼籲中央警政署跟交通部儘速統一標準，建立全國一致的舉發條件，避免產生民怨之餘又增加基層警察壓力。

交大說，員警依法規審核違規要件據以舉發，有關審核標準疑義部分，已於8月22日報請內政部警政署釋疑，以避免後續執法爭議；基層員警勤務繁重，除維護治安，還需處理大量交通檢舉案件，為避免標準不一造成誤解與爭議，警察局將持續加強教育訓練，保障民眾權益、減輕員警執法壓力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法