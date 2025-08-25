「嘉義大病院」招牌爆紅 嘉義醫院曝院名由來

衛福部嘉義醫院招牌爆紅，其實此名有緣由。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部嘉義醫院去年更換新招牌「嘉義大病院」，最近受網友矚目爆紅，嘉義醫院其實在更換招牌時，曾在臉書粉專說明原由，嘉義醫院創建於1895年距今130年歷史，因曾是雲嘉地區最大規模、媲美醫學中心的大醫院，受嘉義縣市民眾信任而以台語稱頌為「嘉義大病院」。

近日有網友路過嘉義醫院，看到門口懸掛招牌「嘉義大病院」，在「嘉義綠豆大小事」臉書貼文「嘉義醫院名稱改成這樣」引起網友熱議，有網友留言「很像日本的醫院名，真不好聽」、「日式台語，有皇民戀殖心態」、「不吉利」，然而也有網友專業說明「這是本名，不是改名」、「嘉義大病院真正的意思，是嘉義地區醫療設備比較齊全，病床數比較多的大型病院稱為大病院（並不是生大病的人才能去），而一般小診所都稱為醫生館，是用這樣來區分大小醫院的」。

嘉義醫院表示，該面招牌去年8月已經更換，迄今懸掛滿1年，而該名稱與歷史悠久的院史有關，嘉義醫院是嘉義地區第1個醫療機構，1999年台灣精省後改名為「行政院衛生署嘉義醫院」，2013年7月23日，配合行政院組織改造，行政院衛生署改為衛生福利部，醫院更名為「衛生福利部嘉義醫院」。

嘉義醫院表示，「嘉義大病院」院名由來則是因嘉義醫院前身是雲嘉地區最大規模醫院，嘉義縣市民眾熟悉、信任，因此稱頌為此名，嘉義醫院更換此招牌，也是象徵會秉持「嘉醫兩甲子」、「陪您一輩子」、「守護嘉義鄉親健康」的初衷。

